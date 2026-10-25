La victoire de l’ASSE contre Nantes (1-0) restera comme l’un des succès les plus difficiles de la saison. Ben Old, défenseur des Verts, a reconnu la difficulté de cette rencontre remportée au bout du suspense grâce à Augustine Boakye. Des propos retranscrits par Le Progrès.

La délivrance est arrivée à la 90e minute. Sur un centre de Mahmoud Jaber, Augustine Boakye a placé une tête imparable pour libérer Geoffroy-Guichard. Un but qui a offert trois points précieux à l’ASSE dans sa quête du retour en Ligue 1.

ASSE : Ben Old impressionné par Nantes

Ben Old n’a pas caché les difficultés rencontrées par l’ASSE. Pour le défenseur stéphanois, ce match face à Nantes a même été « le match le plus dur de la saison, de loin ».

Le Néo-Zélandais a notamment souligné l’organisation des Canaris. « Une équipe bien en place tactiquement », a-t-il expliqué après la rencontre. Nantes a effectivement longtemps posé des problèmes aux Stéphanois avec un bloc difficile à contourner.

La première période a notamment été compliquée pour les Verts. L’ASSE a peiné à trouver des espaces et à imposer son rythme. Les Nantais ont également réussi à exploiter certaines transitions pour mettre la défense stéphanoise sous pression.

Mais les joueurs de Saint-Étienne ont progressivement pris le dessus. Sans parvenir à faire la différence rapidement, les Verts ont continué à pousser jusqu’au bout.

« C’était encore au-dessus »

Si la rencontre a été difficile sur le terrain, Ben Old a surtout retenu l’ambiance exceptionnelle au coup de sifflet final.

Le défenseur de l’ASSE a particulièrement apprécié le moment vécu après le but d’Augustine Boakye. « C’était si cool de partager ce but avec tout le monde. Augustine, le public », a-t-il expliqué.

Une scène forcément particulière dans un Geoffroy-Guichard en fusion. Les Magic Fans célébraient notamment leurs 35 ans et l’ambiance était déjà particulièrement forte avant le coup d’envoi. Le but de Boakye à la 90e minute a définitivement fait basculer le Chaudron dans la folie.

Ben Old connaît bien les ambiances de Geoffroy-Guichard. Pourtant, le Néo-Zélandais estime que celle vécue samedi soir était encore différente. « C’est souvent fou avec les Magic, mais là c’était encore au-dessus », a-t-il confié.

Un sentiment qui résume parfaitement la soirée vécue par les Stéphanois. Après avoir longtemps buté sur une équipe nantaise bien organisée, l’ASSE a trouvé la faille dans les dernières secondes.