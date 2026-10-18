C’était le choc de cette neuvième journée de Ligue 2. Face au Red Star, l’ASSE s’est emparée des trois points (0-1) grâce à une réalisation d’Irvin Cardona (13e). Julien Le Cardinal a gardé la tête froide en zone mixte. D’après des propos rapportés par Ici Saint-Etienne Loire.

Victorieux au Stade Bauer (0-1), les Verts font un pas de plus vers le sommet. Un succès contre le dauphin de Ligue 2 à égalité avec Reims. « Contre le deuxième, ça fait toujours plaisir », souligne Julien Le Cardinal, qui « avait à cœur de bien faire les choses ce soir. »

Et si la seconde mi-temps a été plus difficile, les Stéphanois sont restés patients, « concentrés et bien structurés », analyse le capitaine de l’ASSE. Un succès décisif, alors que les Verts doivent assumer un statut difficile. « On a un objectif et on va tout faire pour le remplir », assure ce dernier.

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« On est tous derrière les copains »

Ce succès a surtout révélé un vrai collectif, solide et soudé. « Je pense que c’est dans ces matchs-là qu’on crée quelque chose. » Le défenseur stéphanois a insisté sur l’état d’esprit du groupe, jusque sur le banc. « Il y avait une petite électricité. On est tous derrière les copains, on les encourage. Il n’y a pas que les onze qui sont sur le terrain, il y a aussi ceux qui ne sont pas rentrés et qui donnent de l’énergie. Ils sont importants pour nous au quotidien aussi. »

Une ambiance de travail qui a facilité la victoire face à des Franciliens poussifs. « J’ai senti l’équipe sereine. Le plus important, c’était d’être concentrés et bien appliqués dans ce travail défensif, pratiquement parfait. »

L’ASSE a préféré ménager Le Cardinal

Julien Le Cardinal n’a toutefois disputé que 28 petites minutes ce samedi. Blessé, le défenseur a été contraint de céder sa place par précaution. « Je n’ai pas demandé à sortir, ce n’était pas obligatoire », souligne ce dernier. Mais le staff de l’ASSE a préféré préserver son joueur. « Il reste 25 matchs, il ne faut pas faire de bêtises non plus. Ça fait déjà deux week-ends de suite que je subis pratiquement la même chose. »

Touché à un ligament externe du genou, Le Cardinal aurait préféré continuer. Mais « le médecin a dit qu’il valait mieux stopper. Je ne voulais pas qu’il pète si je tirais encore dessus. Je vais me reposer et essayer d’être présent le week-end prochain. »

Ndiaye, « on connaît ses capacités«

Pour la première titularisation de Mamour Ndiaye, le capitaine stéphanois a expliqué lui accorder toute sa confiance. « On sait que c’est un gros travailleur, on connaît ses capacités. Il l’a encore montré ce soir, je trouve qu’il a montré de la sérénité. Je pense que les gars derrière l’ont ressenti, et on l’a vu dans leur comportement. »

Le défenseur retient surtout qu’il a « répondu présent. » C’est « très bien pour lui et pour nous ».