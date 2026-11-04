L’ASSE a été déroutée ce samedi. Contre Guingamp, les Verts ne sont jamais parvenus à prendre le dessus sur les débats. Impuissant, Ian Cathro n’a pas trouvé la solution pour renverser le cours du match. Décrypage dans le dernier Sainté Night Club.

Les Stéphanois n’ont pas su répondre présents le week-end dernier. Contre Guingamp, l’ASSE a été continuellement prise à défaut. L’ouverture du score des Bretons avant le retour aux vestiaires (37e, Kielt) a précipité les Verts dans leur chute. Avant qu’Averlant (50e, 2-0) puis Samoura (85e, 3-0) ne condamnent définitivement Saint-Étienne. « C’est une défaite totalement collective », fustige Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre dans le dernier SNC. « Tu n’as pas un joueur qui nous met en dedans, mais c’est vraiment toute l’équipe qui n’a jamais su démarrer. »

L’entraîneur de l’ASSE pointé du doigt

Ian Cathro, qui a préféré titulariser Joao Ferreira à gauche, est notamment pointé du doigt. « Un droitier à gauche, c’est un handicap », affirme Valentin, chroniqueur pour Peuple Vert. Une erreur corrigée à la mi-temps, avec en prime les entrées d’Irvin Cardona et de Mahmoud Jaber.

Sans succès toutefois. Les trois Stéphanois ne sont parvenus à relancer la rencontre. « Je pense qu’il a tenté un petit coup de poker comme beaucoup de coachs font quand ils ne sont pas du tout satisfaits », observe Bérenger. « Force est de constater que ça n’a pas fonctionné. Au contraire. Je pense même que ça a encore davantage désorganisé un collectif. » Le constat d’échec semble désormais clair. « Ils ont voulu remuer un petit peu le cocotier, avec deux ou trois changements d’un coup et en priant très fort », rajoute le journaliste.

La sortie d’Aron Csongvai notamment est pointée du doigt. « Est-ce qu’il a fait vraiment une moins bonne première période que les autres ? Je n’en suis pas convaincu », s’interroge Bérenger Tournier. « J’avoue que ce remplacement a été un peu une énigme. »

Cathro appelé à s’adapter rapidement

Ian Cathro est toutefois resté stoïque au coup de sifflet final. Le technicien écossais n’a pas souhaité tout remettre en question. « Aujourd’hui, nous avons joué de manière un peu différente et cela ne s’est pas très bien passé, observe-t-il. Il faut conserver notre structure, notre ordre et notre organisation. (…) Il ne faut pas qu’on se précipite. »

Pourtant, et comme avec Eirik Horneland la saison dernière, « les équipes savent comment on joue », affirme Bérenger Tournier. Mais cette fois, le journaliste s’attend à que l’entraîneur de l’ASSE s’adapte. « J’ose espérer qu’il ne fera pas l’erreur de penser qu’on va s’en sortir avec une seule véritable lecture, un seul véritable style, un seul schéma tactique. »

Cette contre-performance « peut servir à ne pas reproduire les mêmes erreurs que l’année dernière », soutient toutefois Valentin. « Je pense que Cathro n’est pas aussi psycho-rigide qu’Horneland, qu’il n’est pas fermé sur le changement. »

En attendant, l’ASSE, qui compte désormais un point d’avance sur Montpellier (25), doit rebondir avant la réception de Laval et, surtout, les rencontres contre Reims et Nancy.

L’ASSE se prend une leçon à Guingamp mais reste leader !