L’ASSE n’a pas déraillé contre Laval (victoire 2-0). L’incident à Guingamp (0-3) n’a pas ralenti la locomotive stéphanoise, qui a signé sa sixième victoire en six matchs à domicile, sans trembler. Ian Cathro a souligné la réponse de ses joueurs en conférence de presse.

L’incident de Guingamp, une semaine plus tôt (défaite 3-0), n’a pas ralenti le rouleau compresseur stéphanois. Face à Laval, les hommes de Ian Cathro ont imposé leur diktat d’entrée. Devant à la pause après l’ouverture du score d’Irvin Cardona (1-0, 45e), l’ASSE a définitivement pris le large lorsque le franco-maltais a offert le second but à Jakob Breum (2-0, 50e).

En conférence de presse, l’entraîneur stéphanois s’est réjoui de la réaction de ses joueurs après Guingamp. « Ce soir, on apportait une réponse à la défaite du week-end dernier », affirmait le technicien. « Cette victoire a aussi montré qu’on était une équipe équilibrée, solide. (…) Surtout qu’on avait avancé par rapport à il y a une semaine. »

Cathro : « montrer qu’on avait mis le match de Guingamp derrière nous«

« C’est probablement un match où on aurait pu marquer davantage », avouait Ian Cathro. Mais l’entraîneur stéphanois le reconnaît : « notre travail n’est pas nécessairement de marquer à chaque fois qu’on attaque ». L’Écossais a préféré voir ses joueurs réagir une semaine après le contre-temps en Bretagne. « L’enjeu, c’était de montrer qu’on avait mis le match de Guingamp derrière nous, que ce match en Bretagne n’avait pas causé de problème et ne nous avait pas perturbés. »

Et sur le terrain, les Verts ont répondu présent. « Ils ont joué avec de l’ordre, de l’équilibre. L’équipe a été solide, bien organisée. Notre travail, c’est de comprendre le déroulement du match et de s’adapter pour être le plus efficaces possible tout au long de la rencontre. »

Une prestation qui souligne surtout les progrès effectués par ses joueurs. « La semaine dernière, on a ressenti par moments une fragilité, une vulnérabilité qui n’est pas habituelle chez nous depuis le début de la saison. Ce soir, je ne me souviens d’aucun moment du match où j’ai senti que l’équipe était fragile. »

L’ASSE toujours invaincue à domicile

Dans un Geoffroy-Guichard amputé d’un poumon, les Stéphanois ont signé leur sixième victoire consécutive à domicile. « C’est absolument important », relèvait Ian Cathro, qui observe « quelque chose de magique » dans le Chaudron.

Mais le technicien ne veut pas en faire une faiblesse. « Je ne veux pas qu’on se repose trop dessus. J’aimerais qu’on soit aussi solides à l’extérieur qu’à la maison, qu’on soit plus régulier. Même si gagner dans ce stade procure toujours un très bon sentiment. »