Si l’ASSE abordera la réception de Villefranche avec le statut de favorite, Ian Cathro refuse de sous-estimer son adversaire. En conférence de presse ce jeudi, le technicien écossais a livré son analyse du club caladois. Il se méfie notamment d’une équipe en difficulté en championnat qui pourrait trouver dans la Coupe de France une occasion de lancer sa saison.

Ian Cathro a étudié le jeu de Villefranche

Les Stéphanois n’ont pas négligé la préparation de ce huitième tour de Coupe de France. Au cours d’une semaine de travail à huis clos, le staff stéphanois s’est penché sur les dernières prestations du FC Villefranche Beaujolais.

« Ce que nous savons de Villefranche-sur-Saône, c’est que c’est une équipe qui ne doit pas être très satisfaite de sa position actuelle au classement. Nous savons qu’elle a changé d’entraîneur et que cette décision a été prise au cours des cinq ou six derniers matchs. »

Malgré les difficultés rencontrées par les Caladois, certains éléments ont retenu l’attention de l’entraîneur des Verts.

« Nous avons observé la façon dont elle évolue depuis ce changement de coach. Nous avons regardé ses dernières rencontres et je trouve que c’est une équipe qui a vraiment très bien débuté son dernier match contre Bastia. Au milieu de terrain, la situation est un petit peu différente, mais je sens une équipe qui est vraiment concentrée et déterminée à trouver des solutions pour améliorer sa position actuelle. »

L’ASSE ne veut pas relancer les Caladois

Pour Ian Cathro, la Coupe de France pourrait permettre à Villefranche de retrouver de la confiance en s’affranchissant de la pression du championnat.

« C’est aussi ce que peut représenter cette rencontre ou cette compétition : quelque chose de frais, de nouveau, une opposition qui peut être différente et qui sera peut-être une source de motivation supplémentaire. Je suis sûr qu’ils considèrent également ce match comme un défi qui peut leur être utile pour la Ligue 3. »

Après une qualification difficile face à Rumilly (1-2), les Verts devront composer avec un adversaire aux motivations bien différentes.

« Même si notre premier match en Coupe de France était contre une équipe de niveau inférieur, qui était dans une dynamique de victoire, nous savons que la situation sera différente contre Villefranche. Nous nous attendons vraiment à affronter une équipe très solide, très compétitive, qui sera à la recherche d’une étincelle pour parvenir à réellement décoller dans son championnat. De notre côté, nous ferons tout pour éviter de lui offrir cette étincelle. »