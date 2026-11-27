À deux jours de la réception de Villefranche en Coupe de France, Ian Cathro s’est présenté devant les médias. Le technicien de l’ASSE a notamment évoqué ses choix de composition. Avec le retour de ses internationaux, l’Écossais entend aborder ce huitième tour dans des conditions bien différentes de celles du déplacement à Rumilly.

Ian Cathro refuse de se projeter sur Nancy

Leader de Ligue 2, l’ASSE s’apprête à recevoir son dauphin nancéien le 5 décembre prochain. Mais pas question pour Ian Cathro de penser à cette affiche avant d’avoir négocié son rendez-vous de Coupe de France. L’entraîneur stéphanois tient à maintenir ses joueurs concentrés sur leur objectif immédiat.

« Ce n’est pas possible de se projeter sur deux matchs. On avance vraiment match après match. »

Le technicien connaît les ambitions du club en championnat, mais refuse de hiérarchiser ses efforts au moment de préparer une rencontre.

« On doit absolument se concentrer sur la prochaine rencontre parce que si jamais on venait à ne pas se qualifier, vous seriez les premiers à dire qu’on n’a pas préparé la rencontre de la meilleure manière. »

ASSE : une autre approche que face à Rumilly

Privé de nombreux internationaux lors de la qualification obtenue à Rumilly (1-2), Ian Cathro avait dû faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Cette fois, l’Écossais dispose de davantage de solutions.

« L’équipe qui a débuté le match contre Rumilly ne sera pas celle qui sera alignée contre Villefranche samedi. On va prendre des décisions pour mettre la meilleure équipe possible. Lors du tour précédent, ce n’était pas possible. On a dû incorporer plusieurs jeunes joueurs du centre de formation et des joueurs qui ne s’entraînent même pas habituellement avec nous. »

Si une rotation reste envisageable, Cathro pourra davantage s’appuyer sur les joueurs qui travaillent quotidiennement avec le groupe professionnel. Les Verts ont d’ailleurs préparé ce rendez-vous au cours d’une semaine d’entraînement intégralement à huis clos.

« Le contexte sur cette rencontre sera différent, on a préparé ce match d’une manière tout à fait normale et on s’attend et on prendra des décisions qui ne ressembleront pas à celles qu’on a prises pour la première rencontre de coupe. »

Cathro entretient le suspense dans les buts

Interrogé sur l’identité du gardien qui débutera samedi, Ian Cathro n’a pas souhaité lever le voile sur ses intentions.

« Je ne vais pas vous donner le gardien qui sera titulaire sur cette rencontre. »

L’Écossais garde donc ses cartes en main avant la réception de Villefranche. Rien ne garantit que les choix effectués lors du précédent tour seront reconduits samedi.