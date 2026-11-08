Vainqueur de Laval (2-0), l’ASSE a répondu à sa défaite à Guingamp (3-0). Changement en charnière, duo offensif décisif. Plusieurs choix opérés par Ian Cathro ont fait la différence.

Battue à Guingamp, l’ASSE a retrouvé la victoire ce samedi. Face à Laval, les Verts ont régenté les débats de la première à la dernière minute. Les Stéphanois ont apporté une réponse immédiate au contre-temps breton. Une victoire due, en partie, aux choix opérés par Ian Cathro.

Ian Cathro a fait un pari gagnant

La défaite à Guingamp avait relancé les débats. Sèchement battus par trois buts d’écart, les Verts n’avaient jamais encaissé autant en un match depuis le début de saison. Imprécis et parfois limité, Sohaib Naïr n’a pas livré sa meilleure prestation. Une contre-performance qui l’a relégué sur le banc au profit de Kévin Pédro.

« Mon travail, c’est de prendre ce genre de décisions et de faire des choix », tranchait Ian Cathro en conférence de presse. « J’essaie de nous donner le bon équilibre de qualités sur cette ligne, d’arriver à avoir la meilleure qualité possible sur l’ensemble des postes. Avoir un pied gauche à gauche, un pied droit à droite, et des joueurs qui prennent de bonnes décisions. »

Un choix qui a fonctionné. Avec Julien Le Cardinal à ses côtés, Kévin Pédro a tenu la baraque pendant 90 minutes.

À l’ASSE, Cardona et Breum ont trouvé l’alchimie

Mais la charnière n’est pas le seul duo à avoir fait la différence. Devant, Irvin Cardona et Jakob Breum se sont trouvés au bon moment. Le premier a ouvert le score juste avant la pause (45e), puis a servi le second à la 50e minute pour faire le break. « Ils sont doués, ils travaillent beaucoup sur la lecture des mouvements, sur le timing, sur la construction de ces bonnes relations, de cette alchimie qui peut exister entre eux », expliquait Ian Cathro.

Mais l’entraîneur de l’ASSE compte sur un collectif plus large que ce seul tandem. « Beaucoup de nos joueurs offensifs sont capables d’évoluer à différents postes en attaque. C’est aussi le cas de tous les autres joueurs de l’équipe. Mais le fait que la relation entre ces deux-là en particulier fonctionne bien est une chose très importante pour l’équipe. »

Toujours leader à la 12e journée, l’ASSE se déplacera à Reims le 21 novembre prochain.