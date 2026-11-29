Après la large victoire de l’ASSE face à Villefranche (5-0) en Coupe de France, Ian Cathro a livré son analyse au micro d’Ici Saint-Étienne Loire. L’entraîneur stéphanois est revenu sur la prestation de son équipe, l’utilisation d’un système à trois défenseurs et ses ambitions dans la compétition. Mais le technicien préfère déjà regarder vers le prochain rendez-vous face à Nancy.

La qualification de l’AS Saint-Étienne pour le tour suivant de la Coupe de France s’est déroulée sans trembler. Les Verts ont largement dominé Villefranche avec cinq buts inscrits. Une prestation globalement maîtrisée, même si Ian Cathro a identifié quelques points à améliorer. Le technicien écossais a notamment apprécié le temps de jeu accordé à plusieurs éléments de son effectif et l’occasion de tester une organisation différente.

ASSE : le coach satisfait malgré quelques imperfections

Le score est large, mais Ian Cathro n’a pas uniquement retenu les cinq buts inscrits par ses joueurs. L’entraîneur stéphanois a également pointé une période plus délicate durant la rencontre. Pendant une dizaine de minutes, les Verts ont perdu leur organisation et laissé trop d’opportunités à leur adversaire.

« Oui, je trouve qu’on a débuté la rencontre de bonne manière. Puis, pendant une dizaine de minutes, on a perdu notre organisation. On a laissé l’adversaire profiter des seconds ballons. Ils ont eu des espaces et se sont approchés plusieurs fois de notre surface de réparation. Je pense qu’on aurait pu faire mieux que ça. On a envie de faire mieux que ça. Dans l’ensemble, on a maîtrisé la rencontre et on a fait de belles choses. C’était important aussi que plusieurs joueurs aient du temps de jeu, qu’ils jouent avec leurs partenaires et construisent des automatismes. On a marqué de jolis buts. Maintenant, il est temps de voir plus loin. »

Le discours est clair. Malgré cette qualification convaincante, le staff stéphanois ne souhaite pas se satisfaire uniquement du résultat. Cette rencontre devait aussi permettre à plusieurs joueurs de retrouver du rythme et de partager du temps de jeu avec leurs partenaires. Un élément important pour construire des automatismes et disposer de davantage de solutions au fil de la saison.

Ian Cathro explique le choix du système à trois

Cette rencontre a également permis au staff de tester une nouvelle organisation tactique. L’ASSE a notamment évolué avec un système à trois défenseurs. Un ajustement que Ian Cathro considère comme une possibilité supplémentaire pour son équipe.

Le technicien a expliqué les raisons de cette expérimentation. Le contexte de la rencontre et les ressources disponibles sur le banc ont notamment pesé dans sa réflexion.

« Oui, effectivement, ce match nous a donné l’occasion de mettre en place quelque chose de différent, qui nous permet d’avoir une corde supplémentaire à notre arc. Cela nous rend plus compétitifs. Cette décision a aussi été motivée par le fait qu’on avait un banc limité. Zuriko Davitashvili était également touché au visage. On a donc voulu le ménager. Cela nous a placés dans une situation où nous avons effectué cet ajustement pour finir la rencontre. J’ai aimé la façon dont l’équipe a poussé jusqu’à la fin du match. »

Cette déclaration apporte plusieurs enseignements. Ian Cathro souhaite disposer de plusieurs options tactiques pour répondre aux différentes situations rencontrées pendant une partie. Le système à trois défenseurs pourrait ainsi constituer une solution supplémentaire pour les Stéphanois.

L’entraîneur a également confirmé que la gestion de Zuriko Davitashvili avait influencé ses choix. Touché au visage, l’ailier géorgien a été ménagé par le staff. Une précaution qui a participé aux ajustements réalisés en cours de rencontre.

Au-delà du résultat, cette qualification aura donc permis à l’ASSE de travailler sur plusieurs aspects de son jeu. Une expérience que le staff pourra conserver dans sa réflexion pour les prochaines échéances.

Coupe de France : Ian Cathro pense déjà à Nancy

Avec une victoire 5-0, les Stéphanois ont parfaitement rempli leur mission. Mais faut-il pour autant afficher de grandes ambitions dans cette Coupe de France ? Interrogé sur les objectifs du club dans la compétition, Ian Cathro n’a pas souhaité se projeter trop loin.

Le technicien a préféré rappeler sa priorité immédiate : le prochain match de championnat face à Nancy. Le tirage au sort du prochain tour de Coupe de France, prévu le lundi soir, devra attendre.

« Oui, bien sûr, mais vous me connaissez. Dès que le coup de sifflet final retentit, je me penche sur notre prochain match, qui est Nancy. Le tirage au sort aura lieu cette semaine (lundi soir). On verra ce qu’il en ressort. On est déjà tournés vers notre prochaine rencontre de championnat et l’entraînement de lundi. »

Un discours qui traduit la volonté du staff de ne pas s’éparpiller. La qualification est acquise, mais le calendrier stéphanois impose déjà de basculer vers le championnat.