Après la victoire contre Rodez, l’ASSE aborde le déplacement au Red Star avec une situation disciplinaire encore confortable. Les avertissements commencent à s’accumuler, mais aucun joueur n’est sous la menace d’une suspension.

Ian Cathro a déjà dû modifier sa défense contre Rodez, avec les absences de Julien Le Cardinal et de Chico Lamba. La sortie sur blessure de Gautier Larsonneur a rajouté une pointe d’inquiétude en fin de rencontre. Dans ce contexte, le technicien stéphanois peut au moins compter sur un bilan disciplinaire qui ne lui impose pas de nouveaux changements.

Après huit journées, les joueurs de l’ASSE totalisent 12 cartons jaunes et aucune expulsion. Soit une moyenne de 1,5 avertissement par rencontre. Dix joueurs ont été avertis, mais aucun ne dépasse les deux cartons.

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Boakye et Le Cardinal les plus avertis dans les rangs de l’ASSE

Augustine Boakye et Julien Le Cardinal comptent chacun deux cartons jaunes. Ils sont les joueurs les plus avancés dans le décompte, sans être immédiatement menacés de suspension.

Derrière eux, huit Stéphanois ont reçu un avertissement : Maxime Bernauer, Jakob Breum, Áron Csongvai, Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus, Sohaib Naïr, Kévin Pedro et Tamar Svetlin.

Csongvai a rejoint cette liste face à Rodez. Le Hongrois a été averti après avoir interrompu une action de Saka, à la suite d’une passe dangereuse de Boakye. Ce premier carton ne remet pas en cause sa disponibilité pour le déplacement à Bauer.

Le bilan reste également au vert pour plusieurs joueurs régulièrement utilisés. Gautier Larsonneur, Thierno Ballo et Irvin Cardona n’ont toujours reçu aucun avertissement. João Ferreira et Ben Old affichent eux aussi un compteur vierge.

Des chiffres qui ne suffisent pas à préjuger de l’agressivité ou de la qualité défensive des joueurs. Ils donnent surtout une indication pour les prochaines compositions : pour l’instant, Cathro n’a pas à anticiper une suspension pour accumulation de jaunes.

Cinq cartons jaunes entraînent un match de suspension

La règle a changé depuis la saison 2025-2026 : cinq avertissements entraînent un match de suspension, sans limite de dix rencontres. L’ancien système des trois jaunes en dix matchs ne s’applique donc plus en Ligue 2. Les avertissements reçus en Coupe de France entrent également dans le décompte. La sanction est enregistrée par la commission de discipline. Sa date d’effet dépend de la décision publiée : elle ne concerne pas nécessairement le match qui suit immédiatement le cinquième carton.

Avec deux avertissements chacun, Boakye et Le Cardinal restent à trois jaunes du seuil. Aucun Stéphanois ne peut donc l’atteindre avec un simple avertissement contre le Red Star. La situation pourra évoluer au fil des prochaines journées, mais elle laisse aujourd’hui de la marge au staff. Les choix de Cathro dépendront d’abord des disponibilités physiques et de la concurrence sportive.