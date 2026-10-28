La victoire contre Nantes a fait grimper quelques compteurs à l’ASSE. Trois Stéphanois ont été avertis samedi, dont Augustine Boakye, désormais le joueur le plus sanctionné du groupe. Mais avant le déplacement à Guingamp, aucun joueur ne se trouve à un carton d’une suspension.

Le but de Boakye a fait oublier beaucoup de choses samedi soir. Avant de délivrer le Chaudron à la 90e minute, le Ghanéen avait pourtant reçu un avertissement pour une faute sur Ryad Hachem (53e). Jakob Breum a lui aussi été sanctionné en fin de rencontre (88e), puis Joshua Duffus dans les dernières secondes du temps additionnel (90e+9).

Trois jaunes, mais aucune expulsion : les Verts ont terminé à onze cette rencontre disputée. Et Ian Cathro conserve ses options sur le plan disciplinaire pour préparer Guingamp.

Boakye se rapproche du seuil, sans menace immédiate

Avec trois avertissements, Boakye occupe désormais seul la première place du classement des cartons de l’ASSE. Il lui reste une marge, mais son compteur mérite désormais d’être suivi. Une constante pour le joueur déjà le plus sanctionné de cartons jaunes la saison passée…

Breum et Duffus passent chacun à deux jaunes et rejoignent Julien Le Cardinal. Les autres joueurs sanctionnés depuis le début du championnat n’ont reçu qu’un avertissement.

Le bilan collectif atteint ainsi 17 cartons jaunes après dix journées, sans carton rouge. La répartition reste assez large dans l’effectif : aucun Stéphanois n’a encore atteint quatre avertissements.

Le classement après ASSE–Nantes

1 Boakye Augustine Milieux · #20 Rouges 0 MJ 10 3 Jaunes 2 Breum Jakob Milieux · #10 Rouges 0 MJ 9 2 Jaunes 3 Duffus Joshua Attaquants · #17 Rouges 0 MJ 10 2 Jaunes 4 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 Rouges 0 MJ 9 2 Jaunes 5 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 Rouges 0 MJ 10 1 Jaunes 6 Csongvai Aron Milieux · #14 Rouges 0 MJ 10 1 Jaunes 7 Davitashvili Zuriko Attaquants · #22 Rouges 0 MJ 9 1 Jaunes 8 Ferreira Joao Défenseurs · #13 Rouges 0 MJ 7 1 Jaunes 9 Nair Sohaib Défenseurs · #18 Rouges 0 MJ 9 1 Jaunes 10 Old Ben Défenseurs · #11 Rouges 0 MJ 7 1 Jaunes 11 Pedro Kevin Défenseurs · #23 Rouges 0 MJ 10 1 Jaunes 12 Svetlin Tamar Milieux · #16 Rouges 0 MJ 6 1 Jaunes

Cinq jaunes entraînent un match de suspension

La règle reste celle adoptée à partir de la saison 2025-2026 : cinq avertissements entraînent un match de suspension ferme, après décision de la Commission de discipline. L’ancienne fenêtre de dix rencontres ne s’applique plus.

Comme l’explique la règle disciplinaire présentée par la LFP, les avertissements reçus en championnat et en Coupe de France entrent dans ce décompte. L’arrivée de la Coupe dans le calendrier ne remettra donc pas les compteurs à zéro.

Pour Boakye, deux nouveaux jaunes conduiraient au seuil de suspension. Breum, Duffus et Le Cardinal en sont encore à trois. Un avertissement à Guingamp ne suffirait donc à suspendre aucun joueur stéphanois pour accumulation de cartons. Une préoccupation de moins pour Cathro, à condition de conserver cette discipline.