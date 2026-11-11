La victoire contre Laval a relancé les Verts et confirmé l’entente entre Jakob Breum et Irvin Cardona. Dans le Sainté Night Club, Timothée Maymon et Romain, notre rédacteur, ont surtout expliqué pourquoi cette équipe possède encore une belle marge de progression. Avec un avis très affirmé sur le Danois et un message pour Zuriko Davitashvili.

Un but et une passe décisive chacun. Face à Laval, Jakob Breum et Irvin Cardona se sont partagé les rôles pour remettre l’ASSE sur le chemin de la victoire. Leur complicité a naturellement occupé une partie des débats du 237ème Sainté Night Club, diffusé ce mardi 10 novembre.

Pour Timothée Maymon, cette entente tient d’abord à leur manière de jouer. Le journaliste ne voit pas seulement deux individualités capables de faire la différence. Il distingue deux joueurs qui comprennent les intentions de l’autre.

« Quand vous avez des joueurs extrêmement techniques, ils s’entendent très bien avec d’autres joueurs extrêmement techniques. » Et concernant Breum, son jugement est particulièrement élogieux : « C’est le joueur le plus technique qu’on ait vu à Saint-Étienne depuis très longtemps, le plus juste. »

« Sa technique est toujours mise au service de la justesse »

Ce qui plaît à Maymon dépasse les gestes spectaculaires. Chez Breum, il retient surtout la capacité à choisir la bonne solution : « Sa technique est toujours mise au service de la justesse. Or Cardona est un joueur très juste. »

Le Danois trouve ainsi un partenaire qui sait exploiter ses passes. Et Cardona bénéficie d’un rôle qui correspond à ses qualités, comme l’a souligné Romain, rédacteur de Peuple-Vert.

« Ce dispositif est juste merveilleux pour un Irvin Cardona qui n’est ni un attaquant axial pur et dur, ni un ailier qui mange la ligne. Tu utilises parfaitement ses qualités et ses appels de balle. »

Cette complémentarité compte dans une équipe où les responsabilités offensives sont partagées. Romain rappelle notamment l’importance d’Augustine Boakye dans les transitions et l’animation. Breum et Cardona ont signé les deux buts contre Laval, mais leur réussite s’inscrit aussi dans ce travail collectif.

Davitashvili, un talent à mieux connecter aux autres

Pour Maymon, l’ASSE peut encore tirer davantage de ses qualités techniques. Et son raisonnement l’amène directement à Zuriko Davitashvili.

« Je suis convaincu que Davitashvili est un joueur assez technique, pour ne pas dire très technique, et que s’il décidait de jouer un peu plus avec ses partenaires, la relation pourrait se créer. »

Le journaliste estime que le Géorgien aurait lui-même beaucoup à gagner à chercher davantage Breum. Le Danois prend autant de plaisir à offrir un but qu’à le marquer : « Ce qui l’intéresse, c’est de jouer juste. Donner de bons ballons à des attaquants qui marquent, c’est tout ce qui l’intéresse. »

D’où cette projection particulièrement ambitieuse : « Si on arrive à garder Breum dans le temps, si on arrive à mettre autour de lui des joueurs techniques, on sera inarrêtable. »

« Des équipes de Ligue 1 rêveraient d’avoir ces joueurs »

Timothée Maymon va même plus loin dans son appréciation du potentiel offensif stéphanois. Habitué à suivre l’élite dans son travail de journaliste, il estime que plusieurs clubs pourraient envier les solutions dont dispose Ian Cathro.

« Il y a énormément d’équipes qui rêveraient d’avoir Boakye, Breum, Cardona et même Ballo. » Une comparaison qu’il précise aussitôt : il parle de ces joueurs au meilleur de leur niveau, sans présenter l’ASSE comme une équipe déjà prête à jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Romain partage le constat sur les individualités, mais identifie encore du travail : « En termes d’intensité, de maturité tactique, cette équipe doit encore grandir pour la Ligue 1. »

Et Maymon reste lui aussi mesuré sur le contenu des dernières rencontres : « Contre Laval, c’était bon sans être flamboyant. » Son motif de satisfaction tient surtout à la réaction après Guingamp : « J’aime la réactivité de ce groupe et cette volonté de ne pas laisser la défaite s’installer. »

Les Verts ont retrouvé la victoire. Pour les deux intervenants du Sainté Night Club, ils disposent surtout des joueurs pour faire encore mieux.