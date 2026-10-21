Jakob Breum s’est fait connaître des supporters stéphanois par ses passes et sa qualité technique. Au Danemark, ses anciens entretiens racontent aussi une histoire de famille et un rêve d’enfant. Un parcours moins simple qu’il n’y paraît.

Enfant, Jakob Breum dort dans des draps aux couleurs d’Odense. Les jours de match, il rejoint les tribunes avec sa famille et encourage ceux qu’il espère un jour retrouver sur le terrain. En novembre 2021, le média local Stemmer fra Ådalen raconte cet attachement. Breum vient de fêter ses 18 ans. Il porte désormais le maillot qu’il a toujours voulu défendre.

Breum sait déjà ce qu’il veut devenir

À dix ans, lorsque sa grand-mère lui demande ce qu’il souhaite faire plus tard, Jakob répond qu’il veut devenir footballeur à Odense. Son entourage sourit. Lui garde cette idée. Dans cet entretien, dont Tipsbladet reprend plusieurs passages, Breum évoque également les visites des professionnels d’OB dans son club lorsqu’il est petit. Il les regarde jouer au stade, puis les voit venir à sa rencontre.

Quelques années plus tard, certains deviennent ses coéquipiers. Parmi eux, Bashkim Kadrii, qu’il suit depuis les tribunes avant de partager son vestiaire. Le jeune Danois souligne alors l’accueil de son aîné, qui aide les nouveaux à trouver leur place dans le groupe. Breum connaît déjà les lieux et les joueurs. Il lui reste à gagner sa place parmi eux.

Cinq ans de contrat le jour de ses 18 ans

Après ses débuts à Ubberud IF, puis à Næsby Boldklub, Breum rejoint Odense en U17. Il progresse jusqu’à découvrir l’équipe première à seulement 16 ans et porte également le brassard avec les U19.

Le 17 novembre 2021, jour de ses 18 ans, le club annonce sa prolongation jusqu’à l’été 2026. Il compte alors neuf apparitions chez les professionnels et vient d’inscrire son premier but en Superliga contre Vejle, après être entré en jeu.

Dans l’annonce officielle de sa prolongation, il explique : « Ma famille supporte OB et je supporte moi-même OB, ce qui rend cela encore plus spécial pour moi. »

Ce premier but, Breum le marque en direction de la tribune Richard Møller Nielsen. Celle où il assiste aux rencontres avec ses proches avant de rejoindre les professionnels. Le souvenir compte particulièrement pour lui. Au club, Tonny Hermansen, le responsable de l’académie, vante sa technique et sa capacité à réussir des gestes que les autres ne font pas. Odense lui propose cinq années supplémentaires. À 18 ans, Breum peut envisager la suite chez lui.

Neuf matchs sans quitter le banc

Mais l’année suivante change la donne. À l’automne 2022, Breum enchaîne neuf rencontres de championnat sur le banc sans entrer en jeu. Dans un entretien accordé à Tipsbladet, il revient sur cette période. Il estime que ces difficultés l’ont fait mûrir et préfère les avoir connues à Odense plutôt que de les découvrir seulement après un départ à l’étranger.

Au printemps 2023, il retrouve du temps de jeu. Son avenir peut encore s’écrire dans son club de cœur. Mais une proposition venue des Pays-Bas l’amène à réfléchir. « J’avais peut-être aussi besoin de quelque chose de nouveau. »

Odense recherche un autre profil

Dans un entretien publié par Campo, Breum précise les raisons de ses interrogations. Selon lui, Odense recherche chez ses ailiers davantage de vitesse. Une qualité qu’il ne considère pas comme son principal atout. Il reconnaît aussi sa part de responsabilité. Il souhaite davantage de confiance, mais estime que ses prestations ne sont pas suffisamment bonnes et qu’il peut lui-même faire mieux.

Son départ n’est pourtant pas prévu : « Nous avions en fait convenu que je resterais, parce que j’avais bien joué lors de ma dernière période à OB. » L’intérêt de Go Ahead Eagles change ses plans. Breum veut essayer autre chose et Odense accepte son départ. Le Danois, fidèle à ses principes, précise bien que son club formateur ne lui demande pas de partir. Il conserve d’ailleurs un regard positif sur ses années à OB. Dans ce même entretien, il remercie particulièrement Tonny Hermansen pour l’avoir aidé à rejoindre les professionnels.

Aux Pays-Bas, la qualité de passe de Jakob Breum convainc

Le 13 juin 2023, Go Ahead Eagles officialise son arrivée. Breum a 19 ans et déjà disputé 51 rencontres avec Odense.

Dans sa présentation par le club de Deventer, le directeur technique Paul Bosvelt insiste sur sa vision du jeu : « Jakob est un jeune joueur léger et technique qui peut apporter beaucoup de créativité grâce à sa vision et à ses passes. » Bosvelt le voit capable d’évoluer sur les deux ailes ou comme milieu offensif. Breum commence déjà à apprendre le néerlandais. Il se renseigne aussi sur son nouveau club, ses origines ouvrières et ses supporters. Il reste finalement trois saisons à Deventer. Au moment de son départ pour Saint-Étienne, Go Ahead Eagles présente un bilan de 105 rencontres, 20 buts et 17 passes décisives.

Rivera repère les mêmes qualités

Cet été, Maxence Rivera décrit ce qui l’a impressionné chez Breum. L’ancien Stéphanois l’a affronté à trois reprises aux Pays-Bas. Il retient sa disponibilité, ses déplacements entre les lignes et sa capacité à trouver les bonnes solutions. Son appréciation rejoint les explications du Danois sur son départ d’Odense : « Ce n’est pas un joueur très rapide, mais il est toujours bien placé. Il trouve constamment la bonne solution. »

Lors de sa signature à l’ASSE jusqu’en 2030, Loïc Perrin met lui aussi en avant sa qualité de passe et sa maîtrise technique, en accord avec les idées d’Ian Cathro.

Les supporters stéphanois découvrent aujourd’hui ce joueur. Après 8 rencontres en Ligue 2, Jakob Breum a déjà inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives…