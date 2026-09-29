Trois matchs ont suffi à Augustine Boakye pour figurer parmi les nommés au trophée UNFP du joueur du mois de septembre en Ligue 2. Le Stéphanois prolonge un début de saison très productif, mais deux concurrents présentent eux aussi de solides arguments.

Après Irvin Cardona, élu joueur du mois d’août, l’ASSE place un nouveau joueur parmi les trois candidats à la récompense mensuelle. Augustine Boakye est nommé aux côtés de Damien Durand, du Red Star, et de Yaya Fofana, du Stade de Reims. Le vote est ouvert jusqu’au jeudi 1er octobre à midi sur le site des Trophées UNFP.

La candidature du Ghanéen n’est pas étonnante : trois buts et une passe décisive en trois rencontres de championnat disputées en septembre. Il a marqué contre Montpellier, Dunkerque et Metz. À Saint-Symphorien, il a aussi servi Kévin Pedro sur l’ouverture du score, avant d’inscrire lui-même le deuxième but stéphanois. L’ASSE a finalement concédé le nul (2-2), mais Boakye a largement contribué au bon résultat des Verts.

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Trois matchs, trois façons de peser

Face à Montpellier, Boakye a redonné l’avantage aux Verts d’une frappe de près de 25 mètres, dans une rencontre remportée 3-1. À Dunkerque, il a attaqué la profondeur sur une passe de Zuriko Davitashvili pour ouvrir le score, malgré la défaite finale (2-1). À Metz, il a montré une autre facette de son jeu avec sa passe pour Pedro, puis un but en face-à-face. Il a été décisif de loin, grâce à ses appels et dans le dernier geste offert à un partenaire.

Après sept journées, Boakye compte quatre buts et trois passes décisives. Les données Data’Scout reprises dans une étude parue sur Peuple Vert en fin de semaine dernière soulignent autant sa finition que sa capacité à créer des occasions : il se situe notamment au 86e centile pour les passes clés. Ces chiffres portent encore sur un nombre limité de matchs, mais ils démontrent le rôle que lui confie Ian Cathro dans les derniers mètres.

Boakye face à deux concurrents sérieux

Le trophée n’est pas acquis pour Boakye. L’UNFP crédite Damien Durand de trois buts en trois matchs durant septembre. L’attaquant du Red Star connaît bien cette distinction : il avait notamment remporté le trophée du mois d’avril la saison passée. Yaya Fofana présente, lui, le total de buts le plus élevé parmi les nommés de septembre, avec quatre réalisations en quatre matchs sous le maillot rémois.

L’histoire pourrait cependant être belle. Cardona a remporté le premier trophée de la saison devant Jakob Breum, également joueur de l’ASSE. Si Boakye était élu à son tour, les deux premières récompenses mensuelles de Ligue 2 reviendraient aux Verts. Pour l’instant, une seule chose est certaine : après sept journées, plusieurs joueurs offensifs stéphanois se sont déjà distingués à l’échelle du championnat.