Augustine Boakye continue de récolter les récompenses individuelles avec l’ASSE. Décisif lors de la victoire des Verts à Reims (0-1), samedi 21 novembre, l’international ghanéen figure dans l’équipe type Sofascore de la 13e journée de Ligue 2. Une nouvelle distinction pour l’un des hommes forts du début de saison stéphanois.

ASSE : Boakye récompensé après Reims

Il n’a pas marqué, mais il a encore fait la différence. Face au Stade de Reims, Augustine Boakye a délivré la passe décisive sur l’unique but de la rencontre. À la 61e minute, le numéro 20 stéphanois a servi Zuriko Davitashvili, permettant à l’ASSE de repartir de Champagne avec trois points précieux.

Une prestation déjà soulignée dans nos Tops et Flops après la victoire à Reims. Elle trouve un nouvel écho avec la publication du onze type Sofascore de cette 13e journée.

Avec une note de 7,7/10, Boakye est le seul joueur stéphanois retenu dans cette sélection.

Des statistiques qui illustrent son influence

Au-delà de sa passe décisive, les données de Sofascore mettent en évidence l’activité offensive du Ghanéen.

Face à Reims, Boakye a créé une grosse occasion et délivré une passe clé. Il a réussi 21 passes sur 24, soit 88 % de précision. L’ailier a également tenté deux tirs, dont un cadré, et réussi ses deux dribbles.

Autre donnée intéressante : ses dix courses vers l’avant et ses deux avancées progressives témoignent de sa volonté de faire avancer le jeu. Avec 9,7 kilomètres parcourus et dix sprints, Boakye a aussi fourni des efforts sans ballon.

Ces chiffres complètent les statistiques de la rencontre à Reims, remportée par les Verts grâce à sa contribution décisive.

Boakye confirme son importance à Saint-Étienne

Cette récompense n’est pas une première cette saison. Le Ghanéen avait déjà intégré le onze type Sofascore de la septième journée, après son match remarqué contre Metz (2-2).

Son influence dépasse la seule efficacité devant le but. Sa capacité à provoquer, créer des décalages et trouver ses partenaires constitue un atout important dans l’animation offensive de Ian Cathro.

Un profil que nous avions déjà mis en avant dans notre analyse statistique de son début de saison. À Reims, Boakye a apporté une nouvelle illustration de cette polyvalence : une passe décisive, une victoire et une place parmi les onze joueurs les mieux notés de la journée.