En s’illustrant de nouveau ce samedi lors de la réception de Rodez, Augustine Boakye confirme sa forme étincelante sous le maillot de l’ASSE. L’attaquant ghanéen enchaîne un cinquième match consécutif avec au moins un but inscrit. Une performance rare dans l’histoire moderne des Verts, qui le place directement sur les bases posées par Max-Alain Gradel et Pierre-Emerick Aubameyang.

La régularité au plus haut niveau est la marque des grands attaquants, et Augustine Boakye est en train d’en faire la démonstration avec le maillot de l’ASSE. Buteur ce samedi contre Rodez, le Ghanéen a poursuivi sa folle série en trouvant le chemin des filets pour la cinquième rencontre consécutive.

Après avoir martyrisé les défenses de Dijon, Montpellier, Dunkerque et Metz, le numéro 20 stéphanois a remis ça face aux Ruthénois, s’affirmant comme l’atout numéro un de l’attaque des Verts.

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L’attaquant de l’ASSE rejoint Gradel

En réussissant la passe de cinq, Augustine Boakye vient dépoussiérer les livres d’histoire du club du Forez. Pour retrouver trace d’une telle régularité individuelle sur le front de l’attaque stéphanoise, il fallait remonter à la saison 2014-2015.

À cette époque, c’est Max-Alain Gradel qui marchait sur l’eau. L’Ivoirien avait aligné 5 rencontres de rang en faisant trembler les filets entre la 26e et la 30e journée de Ligue 1 (contre Marseille, Toulouse, Lorient, Metz et un doublé face à Lille). Une période de grâce pour le meilleur buteur stéphanois, qui avait porté l’ASSE vers l’Europe cette année-là avec 17 réalisations en Ligue 1.

Le record d’Aubameyang en ligne de mire pour Boakye

S’il a déjà égalé la série de Gradel, le Ghanéen a désormais les yeux rivés sur une légende de son continent étant également passé sous la tunique de l’ASSE : Pierre-Emerick Aubameyang.

Lors de la mémorable saison 2012-2013, l’attaquant gabonais avait réalisé un enchaînement tout simplement ahurissant en marquant lors de 8 matchs consécutifs toutes compétitions confondues (7 rencontres de Ligue 1 et un 8ᵉ de finale de Coupe de France face au LOSC) :

Le Gabonais avait consécutivement marqué face à Bastia, Sochaux, Montpellier, Reims, Nancy, le LOSC (Coupe de France), Nice puis Rennes. « Auba » marchait alors sur l’eau au début du printemps 2013 .

Boakye, la nouvelle étincelle du Forez

Aujourd’hui, Augustine Boakye compte 5 matchs consécutifs en étant buteur et s’impose un peu plus comme le facteur X de l’effectif stéphanois. S’il poursuit sur cette lancée lors de la prochaine journée, il dépassera Max-Alain Gradel pour se rapprocher encore davantage de la marque légendaire d’Aubameyang.

L’ASSE tient là un élément essentiel de son attaque qui ne demande qu’à poursuivre sa bonne dynamique.