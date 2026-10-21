Un quart de saison est passé et la hiérarchie de l’ASSE est déjà bien établie. Les temps de jeu montrent la méthode de Ian Cathro : un socle qu’il ne touche presque jamais, une attaque qui tourne à plein régime et plusieurs choix délicats à faire, au moment où les blessures frappent l’effectif stéphanois.

Temps de jeu des joueurs ASSE 1 Csongvai Aron Milieux · #14 MJ 9 810 Minutes 2 Nair Sohaib Défenseurs · #18 MJ 9 810 Minutes 3 Pedro Kevin Défenseurs · #23 MJ 9 776 Minutes 4 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 MJ 9 746 Minutes 5 Boakye Augustine Milieux · #20 MJ 9 723 Minutes 6 Larsonneur Gautier Gardiens · #30 MJ 8 718 Minutes 7 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 MJ 8 654 Minutes 8 Cardona Irvin Attaquants · #7 MJ 9 644 Minutes 9 Ballo Thierno Attaquants · #8 MJ 9 593 Minutes 10 Breum Jakob Milieux · #10 MJ 8 500 Minutes 11 Davitashvili Zuriko Attaquants · #22 MJ 8 429 Minutes 12 Svetlin Tamar Milieux · #16 MJ 6 376 Minutes 13 Old Ben Défenseurs · #11 MJ 6 335 Minutes 14 Ferreira Joao Défenseurs · #13 MJ 6 299 Minutes 15 Duffus Joshua Attaquants · #17 MJ 9 208 Minutes 16 Ndiaye Mamour Gardiens · #1 MJ 2 92 Minutes 17 Baallal Adam Milieux · #32 MJ 5 48 Minutes 18 Jaber Mahmoud Milieux · #5 MJ 2 43 Minutes 19 Kasia Nathan Défenseurs · #37 MJ 2 17 Minutes 20 El Jamali Nadir Milieux · #31 MJ 2 14 Minutes 21 Dhaoui Elyes Milieux · #46 MJ 1 10 Minutes 22 Lamba Chico Défenseurs · #15 MJ 1 4 Minutes 23 Lavallee Lucas Gardiens · #40 MJ 0 0 Minutes 24 Paalberg Marten-Chris Attaquants · #18 MJ 0 0 Minutes 25 Sissoko Modibo Milieux · #35 MJ 0 0 Minutes 26 Teillol Tom Défenseurs · #52 MJ 0 0 Minutes 27 Toty Mylan Attaquants · #52 MJ 0 0 Minutes

Neuf journées de Ligue 2, soit 810 minutes de jeu possibles. Les minutes accumulées par chaque Stéphanois disent beaucoup de la manière dont Ian Cathro gère son groupe. Elles montrent qui a gagné sa confiance, qui reste en retrait et où se situent les vrais débats pour la suite dans la répartition du temps de jeu.

Une colonne vertébrale que Cathro ne touche pas

Six joueurs dépassent la barre des 700 minutes. Deux n’ont pas manqué une seule seconde : Sohaib Naïr et Aron Csongvai (810 minutes chacun).

Naïr est arrivé pour compenser numériquement le départ de Mickael Nade. Sur la fiabilité, il n’a rien à lui envier. Csongvai, recruté à l’AIK cet été, est devenu indispensable devant la défense. Ce profil de sentinelle avait cruellement manqué aux Verts la saison passée. Quand le scénario l’exige, le Hongrois redescend même entre les deux centraux, presque comme un troisième défenseur. C’est l’un des coups réussis de Kilmer Sports Ventures cet été.

Derrière eux, on trouve Kévin Pedro (777 minutes), Maxime Bernauer (746), Augustine Boakye (722) et Gautier Larsonneur (718). Le constat est clair : Cathro a bâti son équipe autour d’un axe stable, du gardien à la sentinelle, et il le fait très peu tourner.

Bernauer illustre bien cette confiance. Le capitaine adjoint a passé 315 minutes au poste de latéral gauche avant de glisser au milieu. Il s’y installe petit à petit, match après match, avec des prestations solides. Pedro, révélation de la saison dernière, a pris une autre dimension dans son couloir droit. Contre Rodez, il a même dépanné en défense centrale en l’absence de Julien Le Cardinal et de Chico Lamba.

Devant, l’efficacité a tranché le temps de jeu

En attaque, les chiffres justifient les choix du coach. Augustine Boakye (5 buts, 3 passes décisives), Irvin Cardona (5 buts, 4 passes décisives en 644 minutes) et Thierno Ballo (5 buts, 2 passes décisives en 592 minutes) totalisent à eux trois 15 réalisations. Le Ghanéen rayonne. Cardona revit sous le maillot vert. Ballo, recruté cet été, s’est rapidement rendu important dans l’animation offensive.

Jakob Breum, lui, n’a joué que 500 minutes. Une petite blessure l’a éloigné des terrains et a imposé une gestion prudente. Mais il compte déjà 2 buts et 5 passes décisives, en plus de prestations saluées par l’ensemble du public. Son niveau technique et sa capacité à faire les efforts en font la star de l’effectif.

Le cas de Zuriko Davitashvili est plus complexe. Le meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée ne compte que 430 minutes, avec 1 but et 2 passes décisives en 8 apparitions. On est loin de ses standards. Il a assuré l’intérim en numéro 10 pendant l’absence de Breum, mais ce rôle dans le 4-2-2-2 de Cathro a montré ses limites. Utilisé tantôt en meneur, tantôt sur un côté, il n’a pas encore trouvé sa place.

Son talent n’est pas en cause. C’est son positionnement qui pose question. En ne bâtissant pas son système autour de lui, Cathro envoie un message : l’équilibre collectif passe avant les statuts.

Joshua Duffus (209 minutes, 1 but) se contente de bouts de match. Le chouchou de Geoffroy-Guichard en début de saison dernière marque le pas. Mais dans ce rôle de doublure d’avant-centre, il n’a plus à évoluer à un poste qui n’est pas le sien, comme l’an passé, lorsqu’il était régulièrement envoyé au poste d’ailier gauche.

Pedro ou Ferreira, Bernauer ou Svetlin : les arbitrages qui arrivent

João Ferreira est sans doute le dilemme le plus intéressant. Après sa saison passée, on le pensait condamné. Depuis l’arrivée de Cathro, il montre enfin l’étendue de son potentiel. Problème : son couloir droit est occupé par Pedro, qui a explosé au poste. Limité à 298 minutes, notamment en raison d’une blessure à la tête, Ferreira bataille pour retrouver sa place dans son couloir. Au regard du niveau affiché par les deux joueurs, c’est un problème de riche, mais il faudra le gérer.

Au milieu, Tamar Svetlin (376 minutes) est arrivé tard et marque le pas depuis la trêve internationale. Ses prestations sont intéressantes, sans être aussi abouties que celles de Csongvai ou de Bernauer à ce poste. Le potentiel retour de Jaber et l’intégration progressive des jeunes, dont le cas Paul Eymard à venir, vont pousser l’international slovène à rehausser le curseur.

Le retour progressif de Ben Old (335 minutes, 6 matchs) pèse aussi dans la balance. Après une Coupe du monde et des pépins physiques en début de saison, le Néo-Zélandais retrouve peu à peu son couloir gauche. Une bonne nouvelle pour Bernauer, qui peut s’ancrer au milieu, ce qui crée d’ailleurs une concurrence de plus pour Svetlin.

Lamba, Jaber, El Jamali : la saison dernière pèse encore

Le contraste est saisissant avec les recrues de l’an passé. Chico Lamba ne compte que 4 minutes. Le défenseur, recruté pour 6 millions d’euros, a manqué la moitié de la saison dernière et le premier quart de celle-ci. Plus son retour tarde, plus la hiérarchie l’oublie.

Mahmoud Jaber (43 minutes) n’a fait que deux apparitions. Satisfaction du début de saison dernière, il enchaîne les blessures et n’arrive pas à retrouver le rythme. Son entrée au Red Star a pourtant failli lui permettre de marquer. Nadir El Jamali (14 minutes) doit lui aussi se refaire une place. Très utilisé l’an passé (593 minutes) avant son opération au genou, il retrouve un effectif bien plus concurrentiel à son poste.

Ces absences profitent aux jeunes. Adam Baalal a disputé 48 minutes en 5 entrées en fin de match. Dhaoui a eu droit à quelques minutes. Le club et le staff semblent vouloir intégrer les jeunes progressivement. Paalberg, Traoré et Eymard, qui revient doucement de blessure, attendent encore leur tour. Lavallée reste le troisième gardien.

Larsonneur et Le Cardinal touchés : la gestion change de nature

Jusqu’ici, Cathro a pu s’appuyer sur un onze stable. Les dernières semaines changent la donne. Gautier Larsonneur est sorti sur blessure contre Rodez et sera absent un moment. Mamour Ndiaye, auteur de 92 minutes jusqu’à présent, va donc voir son temps de jeu augmenter nettement. Suffisamment pour bousculer la hiérarchie au poste de gardien, sujet à débat dans le Forez depuis de nombreuses semaines ?

Julien Le Cardinal (654 minutes) inquiète aussi. Le capitaine voit son temps de jeu freiné depuis son alerte à Metz, et il est ressorti rapidement sur blessure ce week-end au Red Star. Avec Lamba toujours absent, la charnière pourrait devoir se réinventer. Pedro a déjà montré contre Rodez qu’il pouvait dépanner dans l’axe.

Le premier quart de saison a montré un entraîneur qui sait trancher. Le deuxième dira s’il sait faire vivre tout son effectif quand son socle commence à vaciller, et s’il sera à même de manager la performance et les égos des uns et des autres. En tout cas, leader avec 4 points d’avance sur Montpellier, Ian Cathro se laisse un peu de marge pour gérer son effectif.