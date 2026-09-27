Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert passe au crible le début de saison des joueurs de l’ASSE. Arrivé avec un statut de défenseur central de formation, Maxime Bernauer s’est transformé en véritable couteau suisse pour le staff stéphanois.

Aligné d’abord au milieu de terrain aux côtés d’Aron Csongvai, puis dépanné au poste de latéral gauche avant de retrouver l’entrejeu lors du choc à Metz, le joueur de 28 ans dépanne avec intelligence partout où on le place. Auteur de son premier but avec l’ASSE face au MHSC, son apport se situe avant tout dans la tenue du ballon et la propreté de sa relance.

Un défenseur central devenu couteau suisse pour l’ASSE

Arrivé pour renforcer le secteur défensif à l’hiver 2025, Maxime Bernauer vit un début de saison particulièrement singulier sous le maillot vert. Alors que son poste de prédilection reste la défense centrale, il enchaîne les titularisations et les repositionnements depuis le coup d’envoi du championnat.

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Utilisé en premier lieu dans l’entrejeu aux côtés de Csongvai pour apporter de la sérénité à la relance, il a ensuite comblé les besoins de l’ASSE sur le couloir gauche de la défense avant de glisser de nouveau au milieu à Metz. Avec 7 titularisations et 88 minutes jouées en moyenne par match, Bernauer s’est imposé comme un cadre indéboulonnable du onze, dont la polyvalence s’avère précieuse.

Une qualité de relance d’élite dans la construction

L’analyse de sa fiche Data’Scout met en lumière ce qui fait la force majeure de Maxime Bernauer. Sa capacité à organiser le jeu et à assurer une sortie de balle impeccable. Dans le domaine de la construction, le numéro six de l’ASSE atteint le 100ᵉ centile pour les passes réceptionnées et les passes réussies, tout en se hissant au 98ᵉ centile pour les passes vers l’avant et au 87ᵉ centile pour les passes progressives.

Ces chiffres traduisent une aisance technique rare sous pression, lui permettant de bonifier chaque ballon. Sa vision du jeu s’illustre également dans la zone offensive, où il pointe au 98ᵉ centile pour les passes adressées dans le dernier tiers. Cette aptitude à dicter le tempo explique pourquoi Data’Scout le classe au 4ᵉ rang de Ligue 2 dans le profil « Meneur de jeu en retrait », avec un indice de performance de 55.

Un apport défensif et physique plus mesuré

Si sa qualité de pied fait l’unanimité, son profil pose davantage de questions sur le plan purement athlétique et défensif lorsqu’il évolue au milieu ou dans un couloir. Bernauer se situe au 42ᵉ centile pour les duels défensifs disputés et au 36ᵉ centile pour le pourcentage de duels gagnés, tout en affichant un faible volume d’interceptions qui stagne au 13ᵉ centile.

Sa générosité reste réelle pour l’ASSE avec un 78ᵉ centile pour la distance totale parcourue et un 76ᵉ centile en vitesse maximale, mais son profil manque de punch dans l’impact répété. Il n’atteint en effet que le 16ᵉ centile pour le nombre de sprints et le 13ᵉ centile pour la distance parcourue en sprint, ce qui limite parfois sa capacité à fermer les espaces rapidement ou à peser dans l’impact physique face aux milieux adverses.

La première relance Bernauer, une arme pour l’ASSE

Dans le dernier tiers, le rôle de Bernauer reste très clairement orienté vers la préparation plutôt que vers la finition. S’il s’est offert un superbe but face à Montpellier, ses données en matière de création directe demeurent modestes, avec un 10ᵉ centile pour les passes clés, un 31ᵉ centile pour les passes vers la surface et un 9ᵉ centile pour les centres réussis.

En parallèle, Data’Scout le classe 23ᵉ de Ligue 2 sous le profil de « latéral défensif » avec une note de 46. Cela confirme que quel que soit le couloir ou le poste occupé, son apport ne passe pas par le débordement ou la provocation en un-contre-un, mais bien par sa capacité à servir de rampe de lancement en retrait. Lorsqu’il évolue comme latéral, l’ancien Manceau vient d’ailleurs souvent au cœur du jeu. Maxime Bernauer sert alors de troisième six quand l’ASSE a le ballon.

La note de Maxime Bernauer : 6/10

Le début de saison de Maxime Bernauer est sérieux et plein de pragmatisme. Propulsé à des postes qui ne sont pas naturellement les siens, le Breton fait parler son intelligence tactique et sa qualité de passe pour stabiliser la relance de l’ASSE.

S’il concède logiquement quelques limites dans l’impact physique, l’agressivité défensive ou la vitesse d’exécution sur les côtés, sa capacité à se fondre dans différents schémas sans perdre sa propreté technique en fait un élément indispensable à la rotation stéphanoise. Un joueur d’équipe précieux et discipliné.