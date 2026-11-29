L’AS Saint-Étienne a parfaitement négocié son rendez-vous face à Villefranche (5-0). Après cette qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France, Maxime Bernauer a tenu à saluer les supporters présents à Geoffroy-Guichard malgré les conditions hivernales. Le capitaine du soir retient aussi l’essentiel : la qualification et la confiance entretenue par les Verts.

Le froid n’a pas empêché les supporters stéphanois de répondre présent pour ce huitième tour de Coupe de France. Un soutien apprécié par Maxime Bernauer, capitaine du soir face aux Caladois. Le joueur a tenu à souligner la présence du public dans des conditions peu évidentes.

Bernauer remercie les supporters de l’ASSE

« À la maison, dans le froid, ce n’est pas évident pour tout le monde de venir et il y avait quand même du monde. Rien que pour ça, on se devait de faire notre match », a expliqué le Stéphanois après la rencontre.

Un message qui témoigne de la reconnaissance du vestiaire envers les supporters. Malgré une affiche moins prestigieuse qu’une rencontre de championnat, le public a répondu présent pour accompagner les Verts vers la qualification.

Une victoire 5-0 malgré quelques imperfections

Maxime Bernauer n’a pas pour autant considéré que tout avait été parfait sur la pelouse. Si le score final est particulièrement large, le capitaine du soir reconnaît que la prestation stéphanoise n’a pas été irréprochable pendant toute la rencontre.

« Ça n’a pas été fabuleux de A à Z mais au final, ça fait 5-0, ça fait un clean-sheet de plus. On garde la confiance, on a respecté aussi l’adversaire et puis on continue », a-t-il résumé.

Le résultat reste néanmoins très positif pour l’ASSE. Les Verts ont inscrit cinq buts par l’intermédiaire de cinq joueurs différents. Bernauer a lui-même participé au festival offensif avec une superbe frappe dans la lucarne à la 45e minute. Un but que vous pouvez visionner en regardant le résumé vidéo en cliquant juste ici. Le milieu des Verts pensent d’ailleurs que le plus beau but de la soirée et celui de Mahmoud Jaber.

Cette qualification vient prolonger la bonne dynamique du groupe après les succès obtenu face à Rumilly Callières (2-1), Laval (2-0) et Reims (1-0) en championnat. Bernauer avait déjà souligné les progrès collectifs de l’ASSE et sa capacité à gérer les temps faibles après cette victoire en Champagne.

Les Stéphanois connaissent désormais leur prochain objectif en Coupe de France : le tirage au sort des 32es de finale, prévu lundi soir. Le club a confirmé sa qualification après ce succès net face à Villefranche.