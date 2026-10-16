Gautier Larsonneur forfait pour le déplacement au Red Star ce samedi (20h), Mamour Ndiaye devrait connaître sa première titularisation avec l’ASSE. Un rendez-vous important pour le jeune gardien, qui peut compter sur la confiance de ses coéquipiers. Présent en conférence de presse, Ben Old n’a pas tari d’éloges sur son partenaire. L’international néo-zélandais a salué ses qualités, sa personnalité et son intégration dans le vestiaire stéphanois.

L’ASSE devra composer sans son gardien titulaire ce samedi au stade Bauer. Blessé au genou droit face à Rodez, Gautier Larsonneur est officiellement forfait. Une absence qui devrait propulser Mamour Ndiaye dans le onze de départ d’Ian Cathro.

Entré en jeu en fin de rencontre face à Rodez, le jeune portier s’apprête à vivre un rendez-vous autrement plus exigeant face au Red Star. Mais au sein du vestiaire stéphanois, la confiance semble totale.

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ASSE : Ben Old sous le charme de Mamour Ndiaye

Interrogé sur son coéquipier en conférence de presse, Ben Old n’a pas caché son affection pour le jeune gardien.

« J’adore Mamour, c’est un mec incroyable et j’ai une très forte amitié avec lui. C’est difficile pour Gautier, mais c’est une bonne opportunité pour lui de jouer. »

L’international néo-zélandais est également revenu sur l’entrée en jeu de Ndiaye contre Rodez, après la blessure de Larsonneur.

« L’équipe a été très bien avec lui parce que c’est toujours difficile pour un gardien de rentrer en cours de jeu. On a beaucoup de sympathie pour lui et pour les gardiens qui peuvent entrer comme ça en cours de rencontre. »

Ben Old se montre particulièrement optimiste concernant la prestation attendue de son partenaire samedi soir.

« Je suis vraiment très confiant. C’est un gardien de but extraordinaire. Je pense qu’il va faire du bon travail ce week-end dans les buts. Et puis ce sera à nous tous, en tant qu’équipe, de l’aider pour qu’il soit le plus à l’aise possible. »

Une intégration réussie dans le vestiaire stéphanois

Au-delà des qualités de Mamour Ndiaye, Ben Old a tenu à souligner l’apport des recrues estivales dans le fonctionnement du groupe.

« Sur l’intégration, Mamour ressemble absolument aux autres joueurs qui nous ont rejoints cet été. Ce sont avant tout des joueurs qui sont très bons techniquement et tactiquement. Mais il y a aussi cette énergie différente qu’ils ont amenée. »

Selon le Néo-Zélandais, ces arrivées ont contribué à élever le niveau d’exigence au quotidien.

« Ils nous ont permis d’augmenter notre niveau à l’entraînement et c’est pour ça aussi qu’on débute si bien cette saison. Il y a vraiment une belle connexion entre les joueurs. »

Le Stéphanois insiste sur la qualité des relations au sein du vestiaire.

« Tout le monde essaie de se tirer vers le haut et c’est certainement pour ça que la saison a si bien commencé. On s’entend tous bien et on est tous prêts à travailler dur pour s’améliorer. »

Un gardien calme, confiant et très communicatif

Ben Old a également dressé un portrait plus personnel de Mamour Ndiaye. Si le jeune gardien se montre particulièrement expressif sur le terrain, sa personnalité serait bien différente en dehors.

« C’est un joueur qui est calme. Quand on le voit sur le terrain, on le voit beaucoup parler, communiquer avec sa défense. C’est normal, c’est important pour un gardien de but. »

Une communication qui pourrait s’avérer précieuse samedi face à une formation du Red Star particulièrement en confiance.

« Mais entre nous, c’est vraiment quelqu’un de calme, qui a confiance en lui, qui apporte une très bonne énergie. C’est vraiment quelque chose de très important. »

Pour Ben Old, cette personnalité s’inscrit parfaitement dans la dynamique collective actuelle.

« C’est aussi l’une des caractéristiques qui résume beaucoup de joueurs au sein du groupe et ça crée un bon équilibre. »

Après les déclarations rassurantes d’Ian Cathro sur la capacité de Ndiaye à débuter en compétition, celles de Ben Old confirment le soutien dont bénéficie le jeune portier.

Au stade Bauer, Mamour Ndiaye pourrait donc vivre sa première titularisation sous le maillot vert avec la confiance de son entraîneur et de ses partenaires. Un soutien précieux avant un déplacement particulièrement important dans la course aux premières places de Ligue 2.

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