De retour dans le Forez après une trêve internationale particulièrement chargée avec la Nouvelle-Zélande, Ben Old s’est exprimé sur sa situation physique et son début de saison à l’ASSE. Freiné par une blessure à la cheville cet été, l’international néo-zélandais assure avoir retrouvé ses sensations. Malgré la fatigue accumulée avec sa sélection, il se sent désormais capable de débuter les rencontres et d’aider pleinement les Verts. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro avant le déplacement au Red Star.

Ben Old retrouve progressivement toutes ses sensations. Après une préparation estivale perturbée par une blessure à la cheville, le joueur de l’ASSE a profité de la trêve internationale pour enchaîner les minutes avec la Nouvelle-Zélande.

Une période enrichissante sur le plan sportif, mais particulièrement exigeante physiquement. Entre les déplacements, les rencontres et le long voyage de retour vers la France, l’international néo-zélandais a dû gérer une fatigue importante.

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ASSE : Ben Old revient fatigué, mais heureux de sa sélection

Interrogé sur son état physique après cette trêve internationale, Ben Old n’a pas caché la difficulté des derniers jours.

« Je suis très fatigué. C’est difficile, beaucoup de vols. Mais maintenant, ça va. Le dernier match a été difficile pour beaucoup de personnes dans l’équipe. Mais après une semaine, c’est beaucoup mieux. »

Malgré cette fatigue, le Stéphanois conserve un excellent souvenir de son rassemblement avec la Nouvelle-Zélande. Il a notamment marqué contre le Japon, un moment important sur le plan personnel.

« C’était une trêve qui m’a rendu très heureux, avec ce but notamment que j’ai marqué contre le Japon. Je pense que c’était une expérience fantastique pour nous en tant qu’équipe. »

Le joueur a également apprécié l’environnement de ces rencontres internationales.

« On a affronté quelques bons adversaires, on a joué et on s’est retrouvés en finale devant 70 000 personnes, face au Japon. On a bien travaillé. Malheureusement, on a perdu ce dernier match, mais pour moi, c’était un bon moment parce que ça m’a permis d’améliorer ma condition physique. »

Au-delà du résultat, cette trêve a donc permis à Ben Old de retrouver du rythme et d’accumuler du temps de jeu après un été compliqué.

Une blessure à la cheville qui a freiné son début de saison

Le Néo-Zélandais est également revenu sur sa blessure estivale, survenue alors qu’il espérait participer pleinement au début de saison des Verts.

« Oui, c’était un moment difficile pour moi parce que tous les joueurs sont toujours très affectés par leurs blessures. Les blessures n’arrivent jamais à un bon moment. »

Une frustration d’autant plus importante qu’il abordait ce nouvel exercice avec beaucoup d’enthousiasme.

« J’étais quand même heureux de voir notre équipe débuter la saison. J’étais très enthousiaste à l’idée de débuter et cette blessure à la cheville est arrivée à un moment regrettable pour moi. »

Ben Old explique toutefois avoir réussi à conserver un état d’esprit positif durant sa convalescence.

« Mais j’ai pu travailler dur et maintenir ma confiance en moi. Ça m’a pris quelques rencontres et aujourd’hui, je me sens bien de nouveau, capable de débuter et d’aider l’équipe au maximum. »

Ben Old prêt à retrouver une place importante à l’ASSE ?

Cette dernière déclaration constitue le principal enseignement de sa prise de parole. Après avoir dû patienter pour retrouver son meilleur niveau physique, Ben Old estime désormais pouvoir assumer une place de titulaire.

Sa polyvalence et ses qualités de percussion offrent des possibilités supplémentaires à Ian Cathro, dans un secteur où la concurrence reste importante.

Le déplacement au Red Star, samedi soir, représente toutefois un rendez-vous exigeant. Si le joueur assure se sentir mieux, son utilisation dépendra des choix du staff et de l’évaluation de sa récupération après les déplacements internationaux.

Une chose est certaine : Ben Old semble avoir tourné la page de sa blessure estivale. Entre son but en sélection, les minutes accumulées et ses sensations retrouvées, l’international néo-zélandais affiche désormais l’ambition de jouer davantage avec l’ASSE.

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