Thierno Ballo marque davantage. Zuriko Davitashvili fait mieux progresser le ballon. Derrière leur concurrence apparaît un choix tactique pour Ian Cathro : conserver un joueur qui attaque la profondeur ou donner davantage de poids à la construction. Les deux hommes peuvent aussi évoluer ensemble, comme ils l’ont déjà fait cette saison.

Après sept journées de Ligue 2, les chiffres bruts favorisent Ballo : quatre buts, contre un pour Davitashvili. L’Autrichien tente aussi davantage sa chance, avec 2,1 tirs par match contre 0,9 pour le Géorgien. Davitashvili compte pour sa part deux passes décisives dans ce même relevé. Les buts n’expriment donc qu’une partie de leur influence respective.

Les données Data’Scout montrent une différence plus nette encore. Ballo se situe au 98e centile pour les buts parmi les ailiers de Ligue 2. Son profil physique ressort par le nombre de sprints, également au 98e centile, et par ses courses à haute intensité. Davitashvili, évalué parmi les milieux offensifs, atteint le 94e centile en xA, l’indicateur qui mesure la qualité des occasions créées par les passes, et le 100e pour les passes pénétrantes.

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Ces valeurs demandent une précaution : les deux joueurs ne sont pas comparés au même groupe de référence. Elles révèlent les points forts de chaque profil, sans permettre de décréter qu’un centile supérieur chez l’un en fait automatiquement le meilleur joueur.

Ballo pèse dans la surface, Davitashvili avant la dernière passe

Ballo donne à l’ASSE une menace permanente sans ballon. Il répète les appels, attaque les espaces et se place dans la surface pour conclure. À Dijon, Cardona l’a servi pour l’ouverture du score. L’Autrichien a ensuite égalisé de la tête après une frappe de Kévin Pedro repoussée par le gardien. Ces deux actions montrent sa faculté à se présenter au bon endroit dans les moments décisifs.

Le bilan de ses premières journées publié par Peuple-Vert souligne également son volume d’efforts et sa présence dans la surface adverse. Son radar est moins fourni pour les dribbles réussis, les courses progressives et les passes vers la surface. Ballo est aujourd’hui plus performant lorsqu’il termine une action que lorsqu’il doit la construire face à une défense en place. Ses quatre buts constituent un argument fort, même si sept rencontres restent insuffisantes pour considérer son rythme actuel comme acquis sur toute la saison.

Davitashvili intervient davantage en amont. Ses données mettent en valeur les passes dans le dernier tiers, les passes pénétrantes et les courses progressives. Le Géorgien peut recevoir entre les lignes, avancer avec le ballon puis trouver un partenaire dans une zone dangereuse. Son score en dribbles réussis est moins élevé que celui de ses passes : son apport actuel ne se résume pas à provoquer son adversaire direct sur un côté.

Cette évolution ne doit pas effacer sa saison précédente, durant laquelle ses buts avaient largement porté l’attaque stéphanoise. Davitashvili a moins marqué depuis la reprise, mais participe davantage à la progression du jeu. Il faudra plus de sept journées pour savoir si cette répartition de ses contributions s’installe durablement.

Un choix lié à la place de Breum et de Cardona

Le 4-2-2-2 souvent utilisé par Cathro associe deux joueurs entre les lignes à deux éléments plus avancés. Dans cette organisation, les latéraux apportent une partie de la largeur. L’analyse du système par Coaches’ Voice souligne l’importance des deux milieux offensifs pour relier la construction aux attaquants. Encore faut-il que des partenaires attaquent l’espace devant eux.

Dans ce cadre, Ballo offre un profil de finisseur et de coureur, tandis que Davitashvili peut enrichir la liaison entre le milieu et l’attaque. Leur association est possible : Cathro les a titularisés ensemble contre Montpellier et Dunkerque. La difficulté apparaît surtout lorsque Jakob Breum retrouve sa place. Avec Augustine Boakye et Irvin Cardona également candidats au onze, chaque formule modifie l’équilibre de l’attaque.

Si Breum et Boakye occupent les postes derrière les attaquants, le choix se concentre sur le partenaire de Cardona. Ballo apporte des courses et une présence supplémentaire dans la surface. Avec Davitashvili plus haut, l’ASSE gagne une solution dans les pieds, mais doit trouver ailleurs les appels qui étirent la défense. Cathro peut aussi placer le Géorgien entre les lignes et conserver le duo Ballo-Cardona ; un autre joueur offensif sort alors du onze. Nous avions déjà examiné ces possibilités au retour de Breum.

À Metz, Cathro a débuté avec Ballo aux côtés de Cardona, puis l’a remplacé par Davitashvili avant l’heure de jeu. L’Autrichien avait peu pesé ; l’entrée du Géorgien a donné davantage de percussion aux Verts. Ce match illustre l’intérêt de disposer des deux profils, sans annuler ce que Ballo avait apporté lors des six journées précédentes.

La trêve internationale laisse du temps au staff avant la réception de Rodez, le 10 octobre. Le retour de Davitashvili après ses matchs avec la Géorgie, l’état de forme de Breum et le plan retenu pour la reprise pèseront dans la composition. Les données éclairent le choix de Cathro : Ballo et Davitashvili ne proposent pas deux versions du même joueur, mais deux manières de faire avancer l’attaque stéphanoise.