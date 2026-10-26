Auteur du but de la victoire face à Nantes, Augustine Boakye est devenu l’homme fort de l’ASSE. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 10 journées, l’ailier ghanéen signe le meilleur début de saison de sa carrière. Du Ghana à l’Autriche, puis d’une première année ratée à Saint-Étienne à son statut actuel, ses chiffres racontent une vraie progression.

Samedi soir, le Chaudron a dû patienter jusqu’à la 90e minute. Sur un centre de Mahmoud Jaber, Augustine Boakye a fait sauter le verrou nantais. Le kop Nord s’est embrasé, et l’ASSE a pris trois points précieux.

Ce but n’est pas un coup isolé. Depuis le mois d’août, c’est presque toujours lui qui fait basculer les matchs des Verts. Mais ce rendement est-il vraiment hors norme ? Pour le savoir, il faut revenir en arrière.

Du Ghana à l’Autriche, un créateur avant tout

Né le 3 novembre 2000, Boakye s’est formé à la West African Football Academy (WAFA), au Ghana. Dans le championnat ghanéen, il dispute 51 matchs, pour 10 buts et 12 passes décisives. À l’époque, il sert plus qu’il ne marque.

En 2021, il traverse la Méditerranée pour rejoindre le Wolfsberger AC, en Autriche. Il passe d’abord par l’équipe réserve, puis gagne sa place au fil des saisons. Il découvre même l’Europe, avec un but en tour préliminaire de Conference League.

La saison 2023-2024 change tout. En Bundesliga autrichienne, il marque 9 buts et délivre 7 passes décisives en 26 matchs. Toutes compétitions confondues, il termine avec 10 buts et 9 passes en 30 rencontres. Jusqu’ici, c’était la meilleure saison de sa carrière.

À Saint-Étienne, une première année d’apprentissage

À l’été 2024, l’ASSE vient de remonter en Ligue 1. Elle débourse environ 3 millions d’euros pour l’attirer dans le Forez. Sur le papier, le pari est séduisant. Cependant, sur le terrain, la marche est haute.

En 17 matchs de Ligue 1, Boakye marque 3 buts et ne délivre aucune passe décisive. Puis sa cheville le lâche. Opéré, il reste longtemps loin des terrains. Les Verts redescendent en Ligue 2 sans qu’il ait pu peser sur la fin de saison.

À ce moment-là, peu de supporters imaginent qu’il deviendra l’un des hommes clés du projet stéphanois.

2025-2026, la saison du rebond

La Ligue 2 lui offre un nouveau départ, et il le saisit. En 31 matchs de championnat, il marque 5 buts et délivre 9 passes décisives, son meilleur total de passes sur une saison de championnat.

À l’époque, Boakye est d’abord un créateur. À la mi-mars, après 23 matchs, FotMob lui attribue déjà 31 occasions créées, dont 8 grosses occasions, et 27 dribbles réussis. Devant le but, en revanche, il reste discret : environ un but toutes les six heures de jeu.

Ses performances lui ouvrent les portes de la sélection ghanéenne. Mais la saison se termine mal. Troisièmes de Ligue 2, les Verts tombent en barrage face à Nice.

2026-2027, la patte Ian Cathro

Cette saison, ce n’est plus le même joueur. Titulaire lors des 10 premières journées, il a déjà marqué 6 buts, plus que sur toute la saison dernière. Avec ses 3 passes décisives, il a pesé directement sur 9 buts.

Saison Club Championnat Matchs Buts Passes déc. Implications par match 2023-2024 Wolfsberger AC Bundesliga (AUT) 26 9 7 0,62 2024-2025 ASSE Ligue 1 17 3 0 0,18 2025-2026 ASSE Ligue 2 31 5 9 0,45 2026-2027 ASSE Ligue 2 10 6 3 0,90

Le tableau parle de lui-même. Son ratio a doublé par rapport à la saison passée, passant de 0,45 à 0,90 implication par match. Il dépasse même de près de 50 % celui de sa meilleure année en Autriche. En 812 minutes, Boakye est impliqué sur un but toutes les 90 minutes. Autrement dit, presque une fois par match.

Mais qu’est-ce qui a changé ? Sa présence dans la surface. Il frappe davantage, environ 2,4 tirs par match contre 2 la saison passée. Et surtout, il frappe dans de meilleures positions. Il génère 0,33 xG par 90 minutes, contre 0,17 à la mi-mars dernière. Boakye ne se contente plus de servir les autres. Il va chercher les ballons de but lui-même.

Boakye ne marque pas seulement souvent, il marque aussi des buts qui restent en mémoire. Les supporters stéphanois le savent depuis janvier 2025 et son égalisation somptueuse face à Nantes, en Ligue 1. Depuis la saison passée, ses frappes de loin sont devenues une arme à part entière. Cette saison encore, il a régalé Geoffroy-Guichard et les parcages adverses : un ballon enroulé contre Dijon, un coup de pétard à 30 mètres contre Montpellier, sans oublier son numéro dans la surface face à Rodez. Quand une défense recule et ferme la surface, il lui suffit souvent d’un mètre d’espace pour armer sa frappe.

Pour mesurer l’impact, un dernier chiffre suffit. En 63 matchs toutes compétitions avec l’ASSE, il a marqué 15 buts. Ceux de cette saison en représentent déjà 40 %, en seulement dix rencontres.

Un rythme à relativiser

Il faut toutefois garder la tête froide. Ses 6 buts sont venus de 2,97 expected goals. En clair, il marque deux fois plus que ce que la qualité de ses occasions laisse attendre. Il est dans une période où tout lui réussit, et ce genre de réussite tient rarement sur toute une saison.

Autre détail, en devenant plus buteur, il est un peu moins passeur. Il crée environ 1,4 occasion par match, contre 1,6 la saison passée.

Le verdict

Alors, Boakye vit-il la meilleure période de sa carrière ? Les chiffres répondent oui. Il n’a jamais été aussi décisif, et il a déjà battu son total de buts de la saison passée.

La suite dépendra de sa capacité à tenir sur la durée. En effet, à ce rythme, son record de 10 buts sur une saison ne tiendra pas longtemps. Et même si sa réussite finit par se tasser, il a désormais un volume de tirs et une présence dans la surface qu’il n’avait jamais eus.

Il fêtera ses 26 ans la semaine prochaine, et il est sous contrat jusqu’en 2028. Pour l’ASSE, leader de Ligue 2, c’est une excellente nouvelle dans la course à la montée.

Source : Peuple-Vert ; Transfermarkt ; Soccerway