Augustine Boakye réalise un début de saison particulièrement convaincant avec l’ASSE. Auteur d’un but spectaculaire face à Rodez (2-0), l’international ghanéen confirme son excellente dynamique. Mais ses performances ne se limitent pas aux rencontres officielles. Présent en conférence de presse, Ben Old a livré un témoignage particulièrement élogieux sur son coéquipier, qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué.

Augustine Boakye n’en finit plus de faire parler de lui. Déjà décisif à plusieurs reprises cette saison, le Ghanéen a une nouvelle fois marqué les esprits contre Rodez avec un enchaînement exceptionnel : sombrero suivi d’une reprise de volée pour inscrire le deuxième but des Verts.

Avec cinq buts lors de ses cinq dernières rencontres et trois passes décisives sur cette même période, le Stéphanois traverse une période particulièrement faste. Une réussite qui n’étonne visiblement pas ses partenaires.

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ASSE : Ben Old impressionné par Augustine Boakye

Interrogé sur les performances de son coéquipier, Ben Old n’a pas cherché à masquer son admiration.

« Augustine est magnifique. Honnêtement, c’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu jouer. C’est une personne incroyable et je suis très heureux qu’il soit en si bonne forme. »

Le Néo-Zélandais assure que les qualités affichées par Boakye en championnat se retrouvent également au quotidien a l’Étrat.

« Tout ce que l’on voit dans le jeu, ça se voit aussi à l’entraînement. »

Un témoignage qui souligne la régularité du Ghanéen et son influence au sein du groupe stéphanois.

« Je vais lui donner le plus de ballons possible »

Ben Old ne compte pas se contenter d’admirer les performances de son partenaire. Il entend également contribuer à prolonger sa série.

« Il y a de très bons joueurs dans notre équipe et Augustine est en très bonne forme en ce moment. J’espère qu’on va pouvoir continuer à lui offrir des possibilités et qu’il va continuer à montrer sa qualité, car il fait partie de ce groupe. »

Le joueur de l’ASSE affiche une ambition claire : mettre son coéquipier dans les meilleures dispositions pour faire la différence.

« Je vais m’appliquer à lui donner le plus de ballons possible pour qu’il puisse continuer à nous montrer ses qualités. C’est un joueur qui est très important pour le groupe et lui, comme d’autres, est sur une très bonne série en ce moment. »

ASSE : Ben Old prévient les adversaires des Verts

Au-delà du cas Boakye, Ben Old estime que l’ASSE possède plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre. Et lorsque ces individualités évoluent à leur meilleur niveau, il se montre particulièrement confiant.

« Lui et les autres joueurs, quand ils sont en forme, je ne pense pas que quelqu’un puisse les arrêter dans cette Ligue 2. »

L’international néo-zélandais poursuit sur la même ligne.

« Je pense que si on est tous à ce niveau-là, nos adversaires auront du mal à nous arrêter. »

Un discours ambitieux à l’approche du déplacement au Red Star, samedi soir. Face à un adversaire en pleine confiance, l’ASSE aura besoin de ses joueurs offensifs pour faire la différence.

En attendant, Augustine Boakye peut compter sur le soutien de ses partenaires. Et à entendre Ben Old, son niveau de performance actuel n’a rien d’une surprise pour ceux qui le côtoient chaque jour à l’entraînement.