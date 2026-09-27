Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert poursuit sa revue d’effectif du début de saison des Stéphanois. Après le focus sur Irvin Cardona, place à Augustine Boakye, l’autre grand artisan du secteur offensif stéphanois en ce mois de septembre.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs, l’international ghanéen de 25 ans s’impose comme un élément incontournable du dispositif de Ian Cathro. Titularisé lors des sept premières rencontres et affichant une moyenne de 86 minutes disputées par match, le milieu offensif s’affirme comme un détonateur décisif dans le Forez.

Un été de confirmation pour Augsutine Boakye

Arrivé dans la Loire avec un statut de jeune talent à développer, il y a deux ans Augustine Boakye abordait cet exercice 2026-2027 avec la ferme intention de franchir un palier et de s’inscrire durablement dans le onze de départ.

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Les sept premières sorties des Verts ont confirmé son changement de statut, déjà observé l’an passé. Régulier et chirurgical, le numéro stéphanois enchaîne les prestations de haut vol. Ses récentes sorties marquantes, ponctuées par des réalisations lors des dernières journées, prouvent que le système de Ian Cathro lui convient à merveille.

Une efficacité redoutable devant le but et à la passe

L’analyse de sa fiche Data’Scout révèle un joueur d’une redoutable efficacité dans le dernier tiers. Augustine Boakye se classe 3ᵉ de Ligue 2 dans le profil « Meneur de Jeu Excentré » (indice de performance de 59) et 4ᵉ dans celui d’ « Ailier Buteur » (indice de 54).

Devant la cage adverse, ses métriques sont impressionnantes :

Finition clinique : Le Ghanéen se situe au 98ᵉ centile pour le sur-rendement (Buts – xG) et au 96ᵉ centile pour le taux de conversion buts/tirs.

Capacité de création : Il atteint le 83ᵉ centile pour les passes décisives et les Expected Assists (xA), ainsi que le 86ᵉ centile pour les passes clés.

Ces données confirment son double statut de finisseur et de créateur. Boakye sait jouer vers l’avant, trouver le bon décalage pour mettre ses partenaires en position de tir ou conclure lui-même les actions stéphanoises.

Un travail défensif utile, mais des limites physiques et de provocation

Le rapport Data’Scout met également en lumière des aspects tactiques et physiques très précis :

Les aspects défensifs et le duel : Boakye ne ménage pas ses efforts dans le repli en participant activement au premier rideau (88ᵉ centile pour les duels défensifs disputés). En revanche, son taux de réussite dans ce secteur reste mesuré (36ᵉ centile), tout comme dans ses duels offensifs (36ᵉ centile).

Les axes d’amélioration identifiés par la data :

Peu de dribbles tentés : Il se situe au 10ᵉ centile pour les dribbles tentés (malgré un taux de réussite de 57 %). Boakye n’est pas un ailier débordeur pur qui cherche l’élimination systématique en un-contre-un.

Volume d’effort à haute intensité : Ses métriques athlétiques restent basses avec un 10ᵉ centile pour le nombre de sprints et un 12ᵉ centile pour la distance parcourue à haute intensité. Son jeu repose davantage sur le placement intelligent et le rythme ballon au pied que sur la répétition de courses à haute vélocité.

La note d’Augustine Boakye : 8/10

Notre note : 8/10.

Le début de saison d’Augustine Boakye est une réussite. Déjà impliqué sur 7 buts en 7 matchs, le milieu offensif ghanéen apporte une vraie plus-value technique et une efficacité précieuse à l’ASSE. Capable de débloquer des rencontres par son sang-froid et sa vista, il forme avec Irvin Cardona, et les autres un duo offensif redouté dans toute la Ligue 2. S’il parvient à maintenir cette régularité au retour de la trêve, Boakye sera l’un des hommes clés de la course à la montée.