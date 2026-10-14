Encore une fois décisif, Augustine Boakye s’impose comme une évidence à l’ASSE. Selon nos informations, le club du Forez compterait même prolonger l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2028. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Hors de portée de la moindre critique, Augustine Boakye a démarré l’exercice 2026 – 27 sur les chapeaux de roues. Ses statistiques parlent pour lui. Le Ghanéen est impliqué dans huit buts en autant de titularisations (cinq buts, trois passes décisives).

Sous Ian Cathro, le Stéphanois semble plus que jamais taillé pour être le patron du jeu. L’ASSE compte même le prolonger, selon nos informations.

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Boakye, la fiabilité en attaque

Contre Rodez, Augustine Boakye s’est encore une fois révélé décisif. Et avec la manière. L’attaquant, trouvé dans la profondeur par Jakob Breum, lob Raphaël Lipinski, avant de tromper Quentin Braat (2-0, 55e). « Son but est magnifique, et tous ses buts sont magnifiques », souligne Karl, chroniqueur pour Peuple Vert dans le dernier Sainté Night Club. Une réalisation à l’image de son début de saison. « Ce qui est vraiment top, c’est son apport offensif, sa fluidité, sa qualité technique et son jeu dans les petits espaces. »

Débarqué en 2024 de Wolfsberger, le Ghanéen ne cesse de monter en puissance. « Par rapport à la saison dernière, et notamment à Horneland, il a encore passé un cap. Ça fait plaisir d’avoir un joueur qui, contrairement à d’autres dans le secteur offensif, est fiable. » Il faut même remonter en 2015 avec Max-Alain Gradel pour retrouver un Stéphanois ayant enchaîné cinq matchs consécutifs en marquant. Une performance qui l’inscrit durablement dans le XI de départ de Ian Cathro. « Il est l’un des noms cochés directement par Cathro. En comparant avec Davitashvili, élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, mais délogé par Breum, il n’est plus titularisé automatiquement. Alors que pour Boakye, il n’y a visiblement jamais eu le moindre doute dans la tête du coach écossais. »

L’ASSE sécurise son attaquant

Le Ghanéen semble avoir franchi un nouveau cap sous la tunique verte. Mais, sous contrat jusqu’en 2028, Augustine Boakye a logiquement attisé des convoitises la saison dernière. Anderlecht, Norwich et Wrexham s’étaient notamment montrés intéressés.

Un contexte qui incite l’ASSE à réagir rapidement en négociant une prolongation de contrat. « Je trouve que c’est un bon signe envoyé », estime Karl. « En prolongeant Boakye, c’est non seulement un signe de confiance et une volonté de s’inscrire dans la durée avec lui, mais il y a aussi derrière un intérêt économique : à la fin de la saison, il lui restera trois ans de contrat, donc il sera plus cher à racheter pour un club intéressé. » Une prolongation permettrait « de contrer les assauts potentiels de clubs au prochain mercato, cet été. »

Un signal fort envoyé par les dirigeants stéphanois.

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