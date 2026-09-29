Stéphanois depuis tout juste deux mois, Áron Csongvai met déjà tout le monde d’accord à l’ASSE. Installé au cœur du jeu, le milieu hongrois enchaîne les rencontres et s’affirme comme l’un des hommes forts du début de saison des Verts.

Arrivé cet été en provenance de Suède, Áron Csongvai s’est déjà imposé comme une pièce maîtresse de l’ASSE. Le joueur de 25 ans est le seul avec Gautier Larsonneur à avoir disputé l’intégralité des matchs depuis le début de saison. Soit 630 minutes de jeu et sept titularisations.

Une régularité qui traduit son importance. Véritable régulateur, le Stéphanois apporte de la sérénité à un secteur qui avait manqué de stabilité la saison dernière. Le Hongrois endosse déjà le costume de patron dans l’entre-jeu.

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Csongvai, le poumon du milieu de l’ASSE

Poumon infatigable, l’international hongrois impressionne par sa capacité à répéter les efforts. Son volume de jeu lui permet d’être présent d’une surface à l’autre et d’accompagner les transitions stéphanoises sans flancher. Et les données physiques de Data Scout confirment cette impression.

Csongvai se distingue également par la répétition des efforts à haute intensité, avec un nombre de sprints et une distance parcourue en sprint qui le situent parmi les joueurs performants à son poste. Il fait mieux que 69 % des milieux défensifs de Ligue 2 en nombre de sprints, 53 % sur la distance parcourue à haute intensité.

Un profil précieux pour l’ASSE, capable d’accompagner une offensive avant de se replier rapidement.

Son impact se ressent également dans les airs. Avec un taux de 77 % de duels aériens remportés, Csongvai affiche une efficacité remarquable pour un milieu de terrain, déjà confirmée par un but de la tête contre Grenoble en août dernier (12e, score final 4-0).

La plaque tournante du jeu stéphanois

C’est avec le ballon que le milieu de terrain prends une autre dimension. Aux côtés de Tamar Svetlin ou de Maxime Bernauer, il constitue l’un des principaux points de passage dans la construction stéphanoise.

Ses statistiques en matière de passes reçues et réussies le placent tout en haut de la hiérarchie des milieux étudiés. Selon les données Data Scout, Csongvai est le meilleur milieu de terrain de Ligue 2 dans les passes réceptionnées et réussies (100). Le Stéphanois se rend disponible, reçoit sous pression puis trouve une solution pour poursuivre l’action. Il figure dans le top 6% des milieux sur les indicateurs des passes en avant, longues, progressives et en profondeurs.

Une aisance dans la construction du jeu qui a déjà payé depuis le début de saison. Le Hongrois a déjà en délivré deux passes décisives, face à Clermont puis Metz.

Mais en difficulté dans le travail défensif

Défensivement, Áron Csongvai est moins à l’aise. Le Hongrois fait mieux que seulement 21 % des milieux défensifs de Ligue 2 dans les duels gagnés, et que 30 % sur les interceptions comme sur les tacles glissés. Des chiffres qui montrent ses limites dans le duel au sol.

Un déficit toutefois compensé lorsqu’il évolue aux côtés de Tamar Svetlin. Le Slovène, titularisé à 6 reprises cette saison, se situe dans le top 12 % des milieux à son poste sur les duels défensifs gagnés et dans le top 24 % sur les tacles glissés. Plus efficace au sol, Svetlin peut ainsi apporter l’impact défensif qui manque davantage au profil de Csongvai.