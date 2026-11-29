Après la victoire éclatante de l’ASSE contre Villefranche (5-0), au 8e tour de la Coupe de France, Ian Cathro a évoqué plusieurs individualités stéphanoises. Le coach des Verts s’est notamment exprimé sur le retour de Tamar Svetlin et les premières opportunités offertes à Etienne Mendy avec le groupe professionnel. Des citations tirées de Ici Saint-Etienne Loire.

Les Verts ont parfaitement négocié leur rendez-vous en Coupe de France. Au-delà du résultat, cette rencontre a également permis à certains joueurs de se mettre en évidence. C’est notamment le cas de Tamar Svetlin, qui a retrouvé des sensations, et d’Etienne Mendy, qui continue de découvrir les exigences du groupe professionnel. Interrogé après la rencontre, Ian Cathro a livré son regard sur les deux joueurs.

Tamar Svetlin retrouve progressivement ses sensations

Le retour de Tamar à un bon niveau constitue une satisfaction pour le staff stéphanois. Le joueur avait été gêné par un souci physique lors des dernières semaines. Une situation qui avait également pesé sur ses prestations lors de ses précédentes apparitions avec les Verts.

Ian Cathro a notamment insisté sur l’importance de retrouver un joueur libéré de toute appréhension. Face à Villefranche, Tamar a pu exprimer davantage ses qualités et apporter son énergie à l’équipe.

« C’est une bonne nouvelle de voir Tamar (Svetlin) revenir à ce niveau. On sait que le souci qu’il avait l’a empêché de jouer les dernières rencontres. Cela l’a également impacté lors des derniers matchs qu’il a disputés avec nous. Aujourd’hui, il a joué sans aucune appréhension. Il a amené son énergie et ses qualités naturelles se sont exprimées plus facilement grâce à ça. Il a franchi une étape aujourd’hui et c’était important pour lui. On aura besoin de lui, comme de tous les autres », a expliqué Ian Cathro.

Un discours encourageant pour le joueur. Le staff estime qu’il a franchi une étape importante dans son retour. Son énergie et ses qualités naturelles pourraient être précieuses pour la suite de la saison. L’entraîneur adjoint rappelle d’ailleurs que l’ASSE aura besoin de l’ensemble de son effectif pour atteindre ses objectifs.

ASSE : Etienne Mendy doit confirmer ses premières opportunités

Autre joueur évoqué par Ian Cathro : Etienne Mendy. Le jeune Stéphanois a récemment obtenu du temps de jeu avec l’équipe première. Le staff lui a notamment donné sa chance lors de la rencontre contre Rumilly, avant de lui offrir une nouvelle opportunité face à Villefranche.

Pour le technicien, cette intégration s’inscrit dans une volonté plus globale de donner leur chance aux jeunes joueurs du club. Etienne Mendy est arrivé récemment, mais son potentiel a déjà été identifié par le staff.

« Vous savez que, lors des dernières semaines, on a pu s’appuyer sur des joueurs plus jeunes. Il y a eu Sion et le match contre Rumilly, lors desquels nous avons fait jouer quelques joueurs, dont Etienne Mendy. Il a rejoint le club depuis peu de temps et c’est un joueur chez qui on voit beaucoup de potentiel. On veut l’aider, le développer et le soutenir dans les différentes étapes. On veut que ce club donne l’opportunité à de jeunes joueurs de jouer avec l’équipe première. Il l’a eue contre Rumilly et aujourd’hui. Il doit continuer à prouver qu’il la mérite pour revenir une troisième fois », a détaillé Ian Cathro.

Le message est donc clair pour le jeune joueur. Le staff stéphanois entend l’accompagner dans sa progression et lui permettre de franchir les différentes étapes vers le monde professionnel. Mais les opportunités devront se mériter.