Milieu de terrain offensif formé à l’ASSE, Antoine Gauthier a quitté le Forez il y a un an. Il s’est engagé librement en juillet 2025 au Puy Foot. Auteur d’un très beau début de saison, l’ancien Stéphanois vient d’être récompensé !

Souvent utilisé avec l’équipe réserve de l’ASSE, Antoine Gauthier n’aura que très peu eu sa chance avec l’effectif professionnel. Il n’est en effet apparu qu’à trois reprises pour trois compétitions différentes. La Coupe de France, la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais au total, il ne cumule que 24 minutes de jeu. Trop peu pour se montrer.

Âgé de 22 ans, Antoine Gauthier a trouvé un club où il est devenu un élément incontournable depuis la saison passée. Avec son gabarit d’1,75 m, il est l’une des pièces maîtresse du Puy Foot en Ligue 3 !

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Antoine Gauthier, de l’ombre à la lumière

Le joueur né à Clermont a vu son temps de jeu augmenter de manière spectaculaire. À la fin de la saison passée, il avait disputé 893 minutes en 19 rencontres. Cette année, il cumule déjà 685 minutes en 9 rencontres.

L’an passé, Antoine Gauthier n’était jamais parvenu à se montrer décisif. Cette saison, les choses ont très largement changé ! En effet, il a déjà été auteur de six buts, dont cinq sur les cinq derniers matchs ! Ses prestations ont ainsi été remarquées. Au mois de septembre, il figurait avec Yannis Verdier (Fleury), Amir Etien (Versailles) et Stan Janno (Concarneau) parmi les joueurs pouvant être élus joueur du mois.

Une récompense totalement méritée !

Antoine Gauthier a finalement été récompensé. Les résultats du vote officiel publiés sur la page de la Ligue 3 ont indiqué qu’Antoine Gauthier était le lauréat !

Avec 13 points au compteur, Le Puy Foot occupe actuellement la huitième position du championnat. Le Puy se déplacera ce week-end sur la pelouse d’Aubagne. Un club où était prêté Enzo Mayilla (désormais à Dunkerque) la saison passée.