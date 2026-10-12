Après trois semaines de trêve internationale, la Ligue 2 BKT a fait son retour ce week-end ! À l’occasion de la 8e journée, le Chaudron accueillait une rencontre pour la première fois depuis le 5 septembre. Comme à leur habitude, les supporters de l’ASSE se sont mobilisés.

L’ASSE a disputé 4 rencontres depuis le début de saison dans son enceinte. Les deux premières rencontres face à Clermont et Grenoble se sont déroulées dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos partiel, en raison de la fermeture des Kops Nord et Sud. Ces deux rencontres avaient ainsi accueilli 20 000 spectateurs. Bien loin des standards de l’ASSE, qui compte 20 600 abonnés. L’an passé en Ligue 2 (en comptant les matchs avec des tribunes fermées), l’affluence moyenne du Chaudron était de 31 305 supporters !

L’ASSE retrouve ses kops et ça se ressent !

Le retour des deux kops permet au Chaudron de retrouver l’ambiance qui fait sa réputation. D’autre part, cela permet à l’affluence de grandir… Face à Montpellier, 39 315 supporters avaient pu assister à la victoire 3-1 de l’ASSE. Une affluence « plus importante » que la capacité commerciale actuelle du stade (ouverture partielle des balcons Nord et Sud et parcage visiteurs très rarement ouvert en totalité).

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Mais lors de cette affiche, les supporters du MHSC étaient privés de déplacement. Cela avait permis au club du Forez d’ouvrir le parcage visiteurs à ses supporters. L’AS Saint-Étienne a ainsi pu réaliser la meilleure affluence de la saison.

Un second guichet fermé ce week-end

Les fidèles de l’ASSE attendaient avec impatience le retour au stade. L’AS Saint-Étienne a en plus enchaîné avec un quatrième succès consécutif devant ses 37 462 supporters ! Un second guichet fermé donc pour Geoffroy-Guichard. 152 supporters visiteurs étaient d’ailleurs présents dans le parcage. Le Chaudron retrouvera maintenant le Peuple Vert dans deux semaines…

À cette occasion, l’ASSE recevra le FC Nantes ! Il ne fait guère de doute que Geoffroy-Guichard sera de nouveau plein. La billetterie ouvre dès ce lundi pour les abonnés ! Elle sera ensuite progressivement ouverte aux Membres, puis au Grand Public.