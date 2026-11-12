L’action collective conclu par Irvin Cardona face au Red Star (1-0, le 17 octobre dernier) a recueilli les suffrages des supporters en Ligue 2. Cette action de l’ASSE a officiellement été récompensée du titre d’Action BKT du mois.

Il y a des victoires qui laissent des traces, et celle arrachée par l’ASSE sur la pelouse du Red Star le 17 octobre dernier (0-1) en fait partie.

Auteurs d’un match solide, les Verts avaient complètement empêché leur adversaire, second au coup d’envoi de la rencontre, de les inquiéter. Alors que l’enjeu était de conserver leur avance, les joueurs de l’ASSE avait frappé dès le premier quart d’heure. Derrière, le Red Star n’avait pu s’approcher des cages stéphanoises.

Au-delà de la courte mais précieuse victoire ramenée de ce déplacement, c’est la beauté plastique de l’unique but de la rencontre qui continue de faire parler. Les supporters de Ligue 2 ne s’y sont pas trompés en plébiscitant cette séquence.

Une partition collective parfaite de l’ASSE conclue par Cardona

À l’issue d’un vote organisé ces derniers jours, c’est l’action collective menée par les Verts qui a été couronnée du trophée de l’Action BKT du mois. Ce but avait illustré à la perfection la technique et la fluidité des transmissions prônées dans le jeu stéphanois. Avec un contre bien construit, Irvin Cardona avait alors conclu cette action d’un piqué.

Développé sur toute la largeur du terrain avec une alternance de passes rapides, de redoublements et de projections, le mouvement avait pris de vitesse l’arrière-garde du Red Star. Jakob Breum avait encore trouvé la passe parfaite avant que l’action ne se solde par la finition clinique d’Irvin Cardona. Une réalisation de classe qui rappelle la force de frappe offensive dont peut disposer l’ASSE cette saison.