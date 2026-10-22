L’ASSE a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du Red Star (0-1). Un succès qui permet aux Stéphanois de conforter leur première place en Ligue 2 et de confirmer leurs ambitions. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour n’a pas caché avoir été séduit par la solidité des Verts. L’ancien défenseur stéphanois François Clerc partage également ce constat : cette saison, Saint-Étienne semble particulièrement bien armé.

Sept victoires en neuf journées et une première place confortée. L’ASSE poursuit son excellent début de saison sous les ordres d’Ian Cathro. Samedi dernier, les Stéphanois ont remporté un choc important sur la pelouse du Red Star, autre formation ambitieuse de Ligue 2.

Une victoire qui n’est pas passée inaperçue dans les médias nationaux. Sur RMC, dans l’After Foot, Walid Acherchour et François Clerc ont salué la prestation stéphanoise et évoqué les perspectives du club dans la course à la montée.

ASSE : Acherchour voit une équipe au-dessus du lot

Pour Walid Acherchour, la supériorité des Stéphanois face au Red Star ne souffre d’aucune contestation. Malgré le faible écart au tableau d’affichage, le consultant considère que l’ASSE a affiché une maîtrise supérieure à celle de son adversaire.

« Il n’y a pas eu photo sur le match. Saint-Étienne, c’est au-dessus. Le Red Star pourrait être dans le haut du classement, mais je pense que le Stade de Reims sera dur à aller chercher. Ils ont une belle équipe. »

Le consultant distingue ainsi deux formations dans la course aux premières places : Saint-Étienne, qui a déjà pris de l’avance, et Reims, dont il souligne la qualité de l’effectif.

Mais c’est surtout le niveau affiché par les Verts qui retient son attention. « En tout cas, Saint-Étienne, c’est très costaud. Mais de toute manière, ils n’ont rien à faire en Ligue 2. »

Une déclaration qui traduit les attentes autour du club stéphanois. Avec ses moyens, son histoire et son public, l’ASSE fait naturellement partie des favoris pour retrouver l’élite.

ASSE : Après neuf journées, les choix de Cathro font des heureux… et des déçus

« On a besoin de Saint-Étienne en Ligue 1 »

Walid Acherchour est également revenu sur la déception de la saison précédente. Les Verts avaient manqué leur objectif de remontée malgré leurs ambitions.

« La saison dernière, c’est un gros échec. Ils se chient dessus sur la fin. On a besoin de Saint-Étienne en Ligue 1. »

Des propos qui rappellent que le début de saison actuel ne suffira pas à effacer les désillusions précédentes. Pour valider les progrès observés, les Stéphanois devront maintenir leur niveau de performance sur la durée.

Après neuf journées, ils disposent néanmoins d’une avance intéressante sur leurs poursuivants. Une situation qui leur permet d’aborder la suite du championnat avec davantage de sérénité.

François Clerc également convaincu par cette ASSE

Présent dans les échanges, François Clerc a lui aussi souligné la solidité des Stéphanois. L’ancien latéral droit des Verts, qui connaît bien les exigences du club, a notamment établi une comparaison avec la saison dernière.

« Ils ont raté le coche d’un rien la saison dernière. Mais cette saison, ça paraît très solide. »

Une analyse qui rejoint celle de Walid Acherchour. L’ASSE semble avoir trouvé une meilleure stabilité collective et affiche des garanties intéressantes dans les rencontres importantes.

Le déplacement au Red Star constituait un test face à un concurrent direct. Les Stéphanois ont répondu présent et poursuivent leur marche en avant.

Reste désormais à confirmer cette dynamique. Samedi, les hommes d’Ian Cathro recevront le FC Nantes à Geoffroy-Guichard. Une nouvelle occasion de consolider leur position de leader et de donner encore davantage de poids aux compliments reçus après leur victoire à Bauer.