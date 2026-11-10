L’ASSE devra composer avec de nombreuses absences pour son déplacement sur la pelouse du GFA Rumilly Vallières, à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France. Neuf joueurs stéphanois ont été retenus en sélection nationale. Une situation qui pourrait offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes joueurs, dont Lamine Sonko, particulièrement en vue avec la réserve.

Le calendrier international vient bouleverser les plans de l’AS Saint-Étienne. Ce dimanche 15 novembre, à 15 heures, les Verts retrouveront la Coupe de France avec un déplacement chez le GFA Rumilly Vallières. Pour cette rencontre, le staff stéphanois devra faire sans plusieurs éléments importants de son effectif. Une contrainte qui pourrait néanmoins ouvrir des portes à des joueurs moins habitués au groupe professionnel.

ASSE : neuf joueurs absents pour le déplacement à Rumilly

La liste des absents est particulièrement longue pour cette rencontre du 7e tour de la Coupe de France. Neuf joueurs manqueront à l’appel en raison de leur convocation avec leur sélection nationale respective.

Kevin Pedro, Zuriko Davitashvili, Áron Csongvai, Nadir El Jamali, Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Marten-Chris Paalberg, Augustine Boakye, Adam Baalal et Irvin Cardona ne seront donc pas disponibles pour cette échéance.

Un véritable casse-tête pour le staff stéphanois. Ces absences concernent plusieurs secteurs de jeu et obligent Ian Cathro à revoir ses plans. L’entraîneur des Verts devra trouver de nouvelles associations et redistribuer les cartes au sein de son groupe.

La Coupe de France représente également une occasion intéressante pour certains joueurs de se montrer. Avec un effectif amputé de neuf éléments, plusieurs visages pourraient ainsi profiter de cette situation pour gagner du temps de jeu.

Lamine Sonko, l’opportunité à saisir avec les professionnels ?

Parmi les joueurs susceptibles de profiter de cette situation, un nom attire particulièrement l’attention : Lamine Sonko. L’attaquant de la réserve de l’ASSE traverse actuellement une période très intéressante. Ce week-end, il s’est notamment illustré en inscrivant un doublé en seulement quelques minutes.

Une performance qui a permis au groupe de Sylvain Gibert de décrocher une précieuse victoire. Son efficacité devant le but ne passe évidemment pas inaperçue. Le jeune attaquant pourrait ainsi être récompensé par une première opportunité avec le groupe professionnel à l’occasion de ce déplacement en Haute-Savoie.

Un élément joue également en sa faveur. La réserve stéphanoise ne disputera pas de rencontre ce week-end. Plusieurs joueurs pourront donc être mis à disposition du groupe professionnel sans perturber le calendrier de l’équipe de Sylvain Gibert.

Lamine Sonko pourrait ainsi intégrer le groupe convoqué pour affronter Rumilly. Une belle occasion de découvrir un nouvel environnement et, pourquoi pas, de grappiller quelques minutes dans une rencontre officielle.

ASSE : un onze remanié attendu face à Rumilly

Avec neuf internationaux absents, le visage de l’équipe stéphanoise devrait être sensiblement différent de celui habituellement observé en championnat. Plusieurs joueurs pourraient profiter de cette rencontre pour retrouver du rythme ou marquer des points auprès du staff.

Une composition probable pourrait s’articuler autour de Lavalée dans les buts. Devant lui, Ferreira, Le Cardinal, Lamba et Old formeraient la défense. Jaber et Bernauer pourraient occuper l’entrejeu, tandis que Breum et Baalal seraient chargés d’animer les couloirs offensifs. Enfin, Duffus et Ballo pourraient être associés à la pointe de l’attaque.

Sur le banc, plusieurs solutions pourraient également être présentes comme Alexis Colombet, Nathan Kasia, Elyes Dhaoui, Tom Teillol.

La présence du jeune attaquant de la réserve serait particulièrement intéressante à suivre. Après son doublé du week-end, le Stéphanois pourrait avoir l’occasion de franchir une nouvelle étape dans sa progression.

Ce déplacement à Annecy ne sera donc pas une simple entrée en matière en Coupe de France pour les Verts. Entre les nombreuses absences et les opportunités offertes aux jeunes, cette rencontre pourrait permettre de découvrir de nouvelles solutions dans l’effectif stéphanois.

Onze possible : Lavalée – Ferreira, Le Cardinal, Lamba, Old – Jaber, Bernauer – Breum, Sonko, Duffus, Ballo.