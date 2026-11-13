L’ASSE a envoyé plusieurs joueurs en prêt cet été pour leur permettre de gagner du temps de jeu et poursuivre leur progression loin du Forez. Après un premier tiers de saison, les situations sont toutefois très contrastées. Entre ceux qui se sont imposés, ceux qui peinent à convaincre et ceux qui commencent enfin à retrouver du rythme, tour d’horizon des Stéphanois prêtés.

L’été dernier, l’AS Saint-Étienne a fait le choix de prêter neuf joueurs. Ces derniers ne figuraient pas dans les plans de Ian Cathro et devaient trouver ailleurs les minutes nécessaires à leur développement. Quelques mois plus tard, le bilan est mitigé. Certains ont parfaitement lancé leur aventure, tandis que d’autres traversent une période beaucoup plus compliquée.

Voici le point, joueur par joueur, sur leur début de saison.

Lucas Stassin, un prêt déjà bénéfique à Séville

472 minutes – 7 matchs – 1 but – 1 passe décisive

Parti à Séville, Lucas Stassin semble avoir trouvé un environnement favorable à sa progression. L’attaquant belge a disputé sept rencontres et cumule 472 minutes sur les 810 possibles. Il a toutefois manqué deux matchs en raison d’une blessure.

Avec un but et une passe décisive à son actif, le Stéphanois a déjà montré qu’il pouvait apporter à sa nouvelle équipe. Surtout, il bénéficie d’un statut intéressant puisqu’il est régulièrement titulaire. Un élément essentiel pour retrouver du rythme et continuer à progresser.

Son objectif reste également de se rapprocher de la sélection belge A. Pour le moment, il doit encore se contenter des Espoirs. Ce prêt pourrait néanmoins lui permettre de franchir un nouveau cap.

Axel Dodote, un début prometteur puis un coup d’arrêt

472 minutes – 6 apparitions en championnat

Le début d’aventure d’Axel Dodote à Pau avait pourtant tout pour être encourageant. Le défenseur avait débuté les cinq premières rencontres comme titulaire. Une belle marque de confiance pour le jeune Stéphanois.

Mais la dynamique s’est rapidement inversée. Depuis, il n’a disputé que 32 minutes contre Dunkerque et n’a plus joué lors des cinq dernières rencontres. Son compteur reste bloqué à 472 minutes sur les 1 080 possibles.

Une opportunité pourrait toutefois se présenter. L’expulsion d’Anthony Briançon lors de la dernière rencontre pourrait rebattre les cartes dans la défense paloise. Dodote devra saisir sa chance pour retrouver une place dans la rotation.

Il conserve malgré tout la confiance de la sélection française U19, avec laquelle il continue d’être convoqué.

Luan Gadegbeku, une situation préoccupante à Pau

147 minutes – 1 titularisation

Le bilan est beaucoup plus compliqué pour Luan Gadegbeku. Lui aussi prêté à Pau, le milieu de terrain stéphanois peine à trouver sa place dans le collectif béarnais.

Avec seulement 147 minutes de jeu et une unique titularisation, son temps de jeu reste très limité. La situation s’est même dégradée ces dernières semaines. Lors de la dernière rencontre, il n’était pas dans le groupe professionnel et a dû se contenter d’une apparition avec l’équipe réserve.

Pau semble avoir trouvé son rythme de croisière et le jeune Stéphanois ne parvient pas à s’y faire une place. Autre signe de cette période délicate : il n’est désormais plus convoqué avec l’équipe de France U19.

Un prêt qui ne produit donc pas, pour l’instant, les effets espérés par les dirigeants stéphanois.

Strahinja Stojkovic, du temps de jeu mais peu de résultats

296 minutes – 6 matchs – 4 titularisations

Direction la Serbie pour Strahinja Stojkovic. Le défenseur a rejoint l’OFK Beograd avec l’objectif de découvrir un nouvel environnement et de poursuivre son apprentissage au niveau professionnel.

Son bilan comptable est plutôt encourageant. Il totalise 296 minutes en six rencontres, avec quatre titularisations. Il a également disputé 25 minutes en Coupe.

Le jeune Stéphanois bénéficie donc d’un temps de jeu intéressant. Le principal problème vient toutefois des résultats collectifs. Son équipe traverse une période très difficile et n’a toujours pas connu la victoire depuis son arrivée.

Stojkovic doit désormais parvenir à tirer son épingle du jeu dans un contexte sportif compliqué. Sa régularité dans le onze de départ reste néanmoins un signal positif.

Igor Miladinovic, une réussite au Partizan Belgrade

879 minutes – 11 matchs – 1 but – 2 passes décisives

C’est probablement l’un des prêts les plus réussis de ce premier tiers de saison. Igor Miladinovic a retrouvé son pays et les couleurs du Partizan Belgrade. Un choix qui semble particulièrement bien lui réussir.

Le milieu de terrain enchaîne les titularisations. Il a débuté les onze rencontres de championnat et totalise 879 minutes sur les 990 possibles. Son influence se traduit également dans les statistiques avec un but et deux passes décisives.

Son équipe a également disputé la Conference League. Éliminé par Getafe, le Partizan a pu compter sur son Stéphanois lors des deux rencontres. Miladinovic en a profité pour délivrer une passe décisive.

Le Serbe s’est donc rapidement imposé dans son nouveau club. Il bénéficie d’une vraie continuité et accumule les minutes. Un prêt particulièrement intéressant pour un joueur qui avait besoin de retrouver un rôle important.

Ebenezer Annan, un temps de jeu en chute libre comme à l’ASSE

241 minutes – 4 apparitions en championnat

Le constat est beaucoup moins réjouissant pour Ebenezer Annan. Prêté au Rapid Bucarest, le latéral gauche avait pourtant bien commencé son aventure roumaine.

Titulaire lors de ses trois premières rencontres après son arrivée, il semblait avoir trouvé sa place. Mais la tendance s’est rapidement inversée.

Depuis quatre matchs, le défenseur reste sur le banc. Il n’a bénéficié que de deux entrées en jeu, pour des apparitions de 12 et 11 minutes. Son temps de jeu en championnat atteint ainsi seulement 241 minutes sur les 720 possibles.

Il a tout de même disputé une rencontre de Coupe dans son intégralité. Une éclaircie qui ne suffit pas à masquer sa situation actuelle.

Annan doit rapidement retrouver la confiance de son entraîneur. Son prêt devait lui permettre de jouer régulièrement. Pour le moment, l’objectif est loin d’être atteint.

Pierre Ekwah, enfin le début d’une nouvelle aventure ?

Première titularisation – 90 minutes contre le Paris FC

Le cas de Pierre Ekwah mérite une attention particulière. Prêté à l’AJ Auxerre, le milieu de terrain de l’ASSE avait besoin de retrouver du rythme après plusieurs mois sans véritable compétition.

Ses premières semaines en Bourgogne ont été particulièrement difficiles. Ses cinq premières apparitions n’avaient représenté que 52 minutes de jeu au total. Un bilan très faible pour un joueur venu chercher du temps de jeu en Ligue 1.

Mais une première étape importante vient d’être franchie. Ce week-end, face au Paris FC, Ekwah a connu sa première titularisation. Mieux encore, il a disputé l’intégralité de la rencontre, soit 90 minutes.

Cette montée en puissance pourrait s’expliquer par une remise à niveau physique nécessaire après sa longue période sans jouer. Reste maintenant à confirmer.

Cette titularisation peut-elle enfin lancer son prêt ? Les prochaines semaines seront déterminantes pour le Stéphanois.

Jebryl Sahraoui, un prêt très positif à Aubagne

752 minutes – 1 but – 8 titularisations

C’est l’une des belles satisfactions de ce premier tiers de saison. Prêté à Aubagne en Ligue 3, Jebryl Sahraoui profite pleinement de son expérience.

Le milieu de terrain a débuté huit rencontres sur les onze possibles. Il a également bénéficié de deux entrées en jeu. Son temps de jeu atteint ainsi 752 minutes sur les 990 possibles.

Il a également réussi à se montrer décisif avec un but inscrit depuis le début de l’exercice.

Pour un jeune joueur qui devait gagner en expérience, le bilan est particulièrement encourageant. Sahraoui enchaîne les rencontres, gagne en responsabilités et semble avoir trouvé un environnement propice à sa progression.

Ce prêt répond donc parfaitement aux attentes initiales. L’ASSE peut espérer retrouver un joueur plus expérimenté et aguerri à son retour dans le Forez.

Aimen Moueffek (ASSE), brasser le chaud et le froid

247 minutes – 1 but – 1 passe décisive

Le milieu de terrain formé à l’ASSE alterne le chaud et le froid. Après un début d’aventure difficile et un besoin de se remettre à niveau physiquement, il n’a pas pu jouer. Il a ensuite obtenu du temps de jeu et s’est offert un départ parfait marqué par une passe décisive et un but contre Léganes, il a obtenu 3 titularisations sur 5 possibles.

Il a également été titulaire lors de la victoire en coupe. Un prêt qui commence a devenir interessant pour l’ancien international espoir marocain.

Un bilan contrasté pour les joueurs prêtés par l’ASSE

Après ce premier tiers de saison, les prêts stéphanois offrent des enseignements différents. Igor Miladinovic, Lucas Stassin et Jebryl Sahraoui peuvent se satisfaire de leur situation. Ils enchaînent les rencontres et disposent d’un rôle intéressant dans leur nouvelle équipe.

Strahinja Stojkovic bénéficie également d’un temps de jeu régulier, même si les résultats de son équipe ne suivent pas. Pour Pierre Ekwah, le prêt pourrait enfin prendre une tournure positive après une première période compliquée.

En revanche, le constat est plus inquiétant pour Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Ebenezer Annan. Les trois joueurs manquent de continuité et doivent rapidement inverser la tendance.

L’objectif de ces prêts était pourtant clair : permettre aux joueurs de retrouver du temps de jeu, de progresser et de revenir plus forts dans le Forez. Pour certains, le pari est déjà réussi. Pour d’autres, les prochains mois seront décisifs.

Une chose est certaine : l’ASSE aura tout intérêt à suivre attentivement l’évolution de chacun de ces dossiers avant de prendre des décisions sur leur avenir sportif.