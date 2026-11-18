Cinq joueur de l’ASSE ont vécu une première lors de la rencontre contre GFA Rumilly-Vallières au 7e tour de coupe de France (2-1). Lamine Sonko, Valentin Depalle et Nathan Kasia ont vécu leur première titularisation en professionnel. Etienne Mendy et Lucas Reynaud ont eu connu leurs premières minutes de jeu.

Ce sont des moments dans une carrière qui marque. Même si la prestation n’a pas été à la hauteur des espérances, chacun a pu profiter d’une première qui restera indélibile. Lamine Sonko s’est d’ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux suite à cette première gâchée par une sortie sur blessure : « Un rêve, une étape, une fierté. 💚 Premier match chez les professionnels… Une émotion indescriptible. Merci à Dieu, à ma famille, au staff et à toutes les personnes qui m’accompagnent dans cette aventure. Ce n’est que le début. Le travail continue. Allez les Verts ! »

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« Un grand merci au staff » Etienne Mendy

Arrivé cet été en provenance de Diambars (D1 Sénégal) en post-formation, l’ailier Etienne Mendy a également livré un message sur ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui, c’est un jour spécial. Tout d’abord, je rends grâce au Seigneur pour mon premier match en professionnel

Merci à ma famille, mon premier soutien et tous mes proches. Un grand merci au Staff. Content et fier. Ce n’est que le début. Le travail continue. Allez les verts 💚 »

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Depalle, Reynaud et Kasia s’expriment aussi après GFA-ASSE

Les joueurs issus de la réserve ont également eu un petit mot simple mais lourd de sens. Ayaant déjà connu des minutes en ligue 2, Nathan Kasia a simplement titré avec un « apprentissage » pour sa première titularisation en professionnel. Lucas Reynaud lui s’est exprimé avec un « Step by Step » alors que Valentin Depalle a avoué vivre son « rêve de gosse ». Une belle histoire quoi qu’il arrive pour les cinq joueurs.

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