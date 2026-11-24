À l’occasion du 8e tour de la Coupe de France, l’ASSE affronte Villefranche ce samedi à 19 heures. Une rencontre qui pourrait permettre à plusieurs joueurs en manque de temps de jeu de retrouver une place dans le onze de départ. Sohaib Nair, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Joshua Duffus et Nadir El Jamali ont notamment une carte à jouer.

La Coupe de France offre souvent l’occasion de redistribuer les cartes. Pour l’AS Saint-Étienne, ce match contre Villefranche pourrait permettre à certains joueurs de se relancer. Plusieurs éléments ont vu leur temps de jeu diminuer ces dernières semaines. D’autres reviennent progressivement après des pépins physiques. Ian Cathro devra toutefois trouver le bon équilibre pour aligner une équipe compétitive et décrocher la qualification.

ASSE : Sohaib Nair et Chico Lamba veulent retrouver une place

La situation de Sohaib Nair a évolué ces dernières semaines. Le défenseur a perdu sa place dans la défense stéphanoise depuis le repositionnement de Kevin Pedro dans l’axe. L’international algérien a pourtant profité de la dernière trêve internationale pour retrouver les terrains. Il a notamment disputé 45 minutes avec sa sélection.

Mais depuis la lourde défaite à Guingamp (3-0), Nair n’a plus porté le maillot vert. La Coupe de France pourrait donc lui offrir une belle occasion de retrouver du rythme et de montrer qu’il peut toujours prétendre à une place dans la rotation.

Autre défenseur concerné : Chico Lamba. Le Portugais enchaîne enfin les rencontres sans être freiné par des problèmes physiques. Titulaire contre GFA Rumilly Vallières, il a également retrouvé du temps de jeu en fin de rencontre entre l’ASSE et Reims (1-0). Sa candidature pour débuter contre Villefranche est donc crédible.

Mahmoud Jaber et Joshua Duffus ont une carte à jouer

La situation de Mahmoud Jaber ressemble à celle de Chico Lamba. L’international israélien a longtemps été éloigné des terrains en raison de plusieurs blessures. Une période difficile qui l’a privé de continuité et de rythme.

Le milieu de terrain retrouve progressivement du temps de jeu. Cette rencontre de Coupe de France pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son retour. Une titularisation serait notamment l’occasion de retrouver des sensations et de reprendre confiance.

Pour Joshua Duffus, l’enjeu est différent. L’attaquant anglo-jamaïcain peine à convaincre depuis le début de saison. Son temps de jeu reste famélique et ses différentes entrées n’ont pas toujours été convaincantes.

Pour ce ASSE-Villefranche, il pourrait disposer d’une opportunité intéressante pour inverser la tendance. L’ancien joueur de Brighton doit profiter de chaque minute pour marquer des points aux yeux du staff stéphanois. Un but ou une prestation aboutie pourrait lui permettre de relancer sa dynamique.

Nadir El Jamali pourrait également souffler Boakye ou Breum

Enfin, Nadir El Jamali fait partie des joueurs susceptibles de profiter de cette rencontre. Le jeune Stéphanois sort d’une trêve internationale particulièrement intéressante avec l’équipe de France U20.

Le milieu offensif a disputé 167 minutes avec les Bleuets, dont il portait le brassard de capitaine. Une expérience supplémentaire qui pourrait lui permettre de retrouver une place dans le groupe stéphanois et, pourquoi pas, de débuter contre Villefranche.

Son éventuelle titularisation pourrait notamment permettre de faire souffler Augustine Boakye ou Jakob Breum. Deux joueurs qui pourraient être ménagés à l’occasion de ce rendez-vous.

Cinq joueurs sont donc susceptibles de profiter de ce 8e tour pour gagner du temps de jeu. Mais Ian Cathro devra trouver le bon dosage. L’objectif reste avant tout de se qualifier. Une élimination serait évidemment une mauvaise opération pour les Verts, qui souhaitent poursuivre leur parcours dans la compétition.

Le prochain rendez-vous est déjà dans les têtes : le 9e tour de la Coupe de France, programmé le week-end des 19 et 20 décembre, juste avant la trêve hivernale et l’ouverture du mercato d’hiver. Pour les joueurs en quête de temps de jeu, cette rencontre face à Villefranche représente donc bien plus qu’un simple match de coupe. C’est aussi une occasion de changer leur situation avant la deuxième partie de saison.