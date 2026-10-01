L’ASSE a laissé filer cinq points lors de ses deux dernières rencontres contre Dunkerque (1-2 après avoir mené 1-0) et Metz (2-2 après avoir mené 2-0). Une situation qui interpelle Laurent Roussey. L’ancien entraîneur des Verts pointe notamment la gestion de Ian Cathro et estime que le technicien porte sa part de responsabilité dans ces résultats.

Les cinq premières rencontres avaient convaincu Laurent Roussey. Les deux suivantes beaucoup moins. L’ancien entraîneur stéphanois se montre critique devant la manière dont l’ASSE a géré ses matchs face à Dunkerque et Metz.

« On l’a bien vu sur les cinq premiers matchs, mais sur les deux suivants, j’ai été plutôt critique sur ce que j’ai pu voir », explique Laurent Roussey.

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Son constat ne concerne pas uniquement les joueurs. Pour lui, Ian Cathro doit également assumer une partie de la responsabilité. « Pour moi, Ian Cathro est responsable au même titre que les joueurs. »

L’ancien coach stéphanois pointe les changements

Laurent Roussey s’interroge notamment sur certains choix effectués en cours de rencontre. Il estime que l’ASSE n’a pas suffisamment bien négocié les moments où elle se trouvait en position favorable.

« Il me semble que la gestion des remplacements et de l’avantage à la marque n’a pas été très bien gérée. C’est mon avis. »

Un constat qui renvoie directement aux scénarios des deux rencontres évoquées. Les Verts ont eu l’occasion de prendre davantage de points. Ils se sont retrouvés devant au tableau d’affichage, sans parvenir à transformer ces situations en victoires.

Pour Laurent Roussey, la gestion des temps forts et de l’avantage constitue donc un axe de réflexion. Dans ce type de rencontre, les décisions prises depuis le banc peuvent peser autant que les performances individuelles sur le terrain.

L’ASSE devant à Dunkerque et Metz

C’est surtout le bilan comptable qui nourrit les regrets de Laurent Roussey. L’ancien coach de l’ASSE rappelle que les Stéphanois avaient pris les commandes lors de leurs deux derniers matchs.

« N’oublions pas qu’à Dunkerque nous menions 1-0 et qu’à Metz nous menions 2-0. »

Deux situations favorables qui auraient pu permettre aux Verts de capitaliser. Mais l’ASSE n’a pas réussi à conserver son avantage. Et c’est précisément sur ce point que Roussey se montre critique.

Son analyse ne dédouane pas les joueurs. Elle place simplement les responsabilités à plusieurs niveaux. Les hommes présents sur la pelouse ont leur part, mais les choix effectués depuis le banc doivent également être examinés selon lui.

Le chiffre résume finalement toute la frustration exprimée par Laurent Roussey. Malgré un avantage au score contre Dunkerque puis une avance de deux buts à Metz, l’ASSE n’a quasiment rien capitalisé. « À l’arrivée, on ne prend qu’un point sur six. »

Un bilan qui explique les réserves de l’ancien entraîneur des Verts après un début qu’il avait pourtant jugé convaincant.