L’ASSE a retrouvé le sourire contre Laval, mais la semaine ne s’est pas jouée uniquement sur la pelouse du Chaudron. Une sanction, un attaquant qui insiste et une absence pour la Coupe de France ont aussi marqué l’actualité stéphanoise. Voici les quatre infos à retenir.

Il fallait une réponse après Guingamp. Les Verts l’ont apportée avec une victoire 2-0 contre Laval, samedi à Geoffroy-Guichard. Sans tout réussir, les Stéphanois ont retrouvé de l’ordre et laissé peu de possibilités aux Tango.

Le match a basculé de part et d’autre de la pause. Lancé par Jakob Breum, Irvin Cardona a ouvert le score dans le temps additionnel du premier acte. Cinq minutes après la reprise, le Maltais a rendu la pareille au Danois, venu reprendre son centre de la tête au second poteau.

Un but et une passe décisive chacun : le duo a fait la différence. La suite aurait pu être plus confortable, mais Jaber a buté sur Hautbois, tandis que Davitashvili et El Jamali ont manqué de précision devant le but.

Avec ce succès face aux Lavallois, l’ASSE a signé une sixième victoire en six réceptions de championnat. La défaite en Bretagne n’a pas entraîné de deuxième faux pas.

Le Kop Nord sanctionné pour trois matchs

La rencontre contre Laval s’est toutefois disputée sans les habitués de la partie basse du Kop Nord. Mercredi, la commission de discipline a prononcé trois matchs ferme de fermeture partielle de la tribune Charles-Paret, avec effet immédiat.

La sanction fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors d’ASSE-Nantes, le 24 octobre. Le feu d’artifice organisé pendant la soirée des 35 ans des Magic Fans avait notamment entraîné une interruption temporaire du match. La décision de la LFP a donc privé le Chaudron d’une partie de ses supporters dès samedi.

Le club a prévu une compensation pour les abonnés concernés : un crédit de huit euros sur leur compte billetterie, non remboursable et non transférable, à utiliser avant le 20 novembre à 23h59. Les conditions de cet avoir imposent de le sélectionner au moment du paiement. Le parcours en Coupe de France doit encore préciser les autres rencontres concernées par la fermeture.

Sonko renverse tout avec la réserve

Pendant que les professionnels préparaient Laval, Lamine Sonko a offert une fin de match spectaculaire à la réserve. Menés au Cannet-Rocheville, les joueurs de Sylvain Gibert ont fini par s’imposer 2-1 grâce à un doublé de leur attaquant.

Entré en cours de rencontre, Sonko a égalisé dans les dernières minutes avant de récidiver au terme du match. Deux buts qui ont transformé une défaite annoncée en troisième victoire consécutive pour les jeunes Verts.

Le premier a notamment récompensé sa puissance : lancé par Tom Teillol, il a résisté aux défenseurs avant de tromper le gardien d’un ballon piqué. Ce renversement signé Sonko prolonge une belle série pour la réserve et son attaquant.

À l’approche de la Coupe de France, sa forme mérite l’attention. Elle lui donne des arguments au moment où les sélections nationales vont réduire les possibilités de Cathro.

El Jamali manquera l’entrée en Coupe de France de l’ASSE

Une sélection peut aussi contrarier les plans du club. Nadir El Jamali a été appelé avec l’équipe de France U20 pour les deux rencontres amicales contre le Danemark, les 12 et 15 novembre à Clairefontaine.

Le deuxième rendez-vous tombe le jour de l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France. Les Verts affronteront Rumilly-Vallières le dimanche 15 novembre à 15 heures, au Parc des Sports d’Annecy. Le milieu offensif ne sera donc pas à la disposition de Ian Cathro pour cette rencontre.

Pour El Jamali, ce rassemblement représente une possibilité d’accumuler du temps de jeu. Pour Saint-Étienne, son départ avec les Bleuets retire une solution dans un secteur offensif susceptible d’être davantage touché par les convocations.

Le match de Coupe aurait pu lui offrir une occasion de débuter. Il faudra désormais trouver une autre association pour franchir ce premier tour.