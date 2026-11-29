L’ASSE a terminé la semaine avec cinq buts et une qualification en Coupe de France. Mais l’actualité stéphanoise a aussi été marquée par des inquiétudes physiques, des explications sur le projet Kilmer et les suites du déplacement empêché à Reims. Voici les quatre informations qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Les Verts ont rempli leur mission avec la manière. Samedi, à Geoffroy-Guichard, l’ASSE s’est imposée 5-0 contre Villefranche, validant sa qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Le score ne doit toutefois pas faire oublier une première période longtemps disputée. Les Caladois ont notamment touché la transversale par l’ancien Stéphanois Marvin Tshibuabua. L’ASSE a finalement fait basculer la rencontre juste avant la pause grâce à Zuriko Davitashvili, puis Maxime Bernauer. Tamar Svetlin, Mahmoud Jaber et Jakob Breum ont ensuite complété le succès.

Cette soirée a surtout permis à plusieurs joueurs de marquer des points. Svetlin a retrouvé une place de titulaire et s’est montré particulièrement décisif, tandis que Jaber a ajouté un superbe but à sa prestation. Une concurrence bienvenue avant le retour au championnat, comme nous l’avons souligné dans les tops et les flops d’ASSE-Villefranche.

Les Stéphanois attendent désormais le tirage des 32es de finale, prévu lundi soir. Mais leur prochain rendez-vous sera d’abord le choc contre Nancy, samedi 5 décembre à Geoffroy-Guichard.

Boakye a déclaré forfait, Paalberg a encore dû patienter

C’est le point d’inquiétude de cette fin de semaine. Initialement annoncé titulaire contre Villefranche, Augustine Boakye a été remplacé par Nadir El Jamali avant le coup d’envoi. Le Ghanéen a ressenti une gêne à l’échauffement.

Après la rencontre, Cathro a confirmé une alerte musculaire, sans pouvoir encore préciser sa gravité. « Il a ressenti quelque chose à l’échauffement. C’est musculaire, ça va être analysé. Pour le moment, on n’en sait pas plus », a expliqué l’entraîneur. Son éventuelle disponibilité contre Nancy reste donc à déterminer, dans l’attente des examens.

Dans son point sur les situations de Boakye et Duffus, le technicien a également précisé que l’absence de l’attaquant anglais était liée à une raison personnelle.

Autre déception : Marten-Chris Paalberg n’a pas pu saisir cette occasion de découvrir les professionnels en compétition officielle. L’Estonien s’est blessé en fin de semaine, alors qu’une première apparition était envisageable. La nature de son problème et la durée de son indisponibilité n’ont pas été précisées.

Les dirigeants ont expliqué ce que Kilmer attend de l’ASSE

L’avenir du club s’est aussi raconté en dehors du terrain. Dans un entretien à Décideurs, Fabien Dawidowicz et Cédric Chambaz ont détaillé la stratégie économique de l’ASSE et les motivations de son propriétaire.

Le responsable du marketing et de la communication a notamment rappelé la logique de l’investissement : « Il ne s’agit donc pas du tout de mécénat à fonds perdus. » Kilmer entend développer le potentiel du club, en agissant sur les équipes professionnelles, les infrastructures et la formation.

Le retour en Ligue 1 reste essentiel dans cette construction. Fabien Dawidowicz a expliqué que l’élite devait notamment permettre de mieux valoriser les joueurs recrutés et développés par l’ASSE, ainsi que ceux issus de son académie. Les revenus commerciaux constituent l’autre chantier majeur, avec la volonté de convertir davantage la popularité des Verts en ressources.

Notre article consacré aux ambitions de Kilmer et aux explications des dirigeants stéphanois a permis de revenir sur ce modèle : investir pour progresser sportivement, tout en construisant les moyens de soutenir cette progression dans la durée.

Après Reims, Gazidis a demandé des explications au ministre

Si la victoire à Reims était la bonne nouvelle de la semaine dernière, les conséquences du déplacement empêché des supporters ont, elles, continué d’occuper l’actualité.

Selon Le Progrès, Ivan Gazidis a adressé lundi soir un courrier au ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Le président de l’ASSE a demandé des explications sur les circonstances dans lesquelles près de 1 000 supporters ont été contraints de repartir sans assister à la rencontre. Une démarche venue prolonger les réactions des associations et l’intervention du député Pierrick Courbon.

La Fédération des Associés Supporters a également publié, le 24 novembre, une lettre ouverte aux autorités. L’épisode a ainsi continué de susciter des demandes d’explications au-delà du soir du match.

Les groupes avaient déjà exprimé leur colère dans leur communiqué commun sur le déplacement à Reims. Cette semaine, l’intervention de Gazidis a donné une suite institutionnelle à ce dossier, avec une question toujours centrale pour les supporters : quelles garanties pour les prochains déplacements ?