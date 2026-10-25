Quatre jours après leur défaite face au Mans en Coupe LFFP (0-2), les Stéphanoises retrouvaient la Seconde Ligue ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Cannes. Toujours invaincues en championnat, les joueuses de Yannick Chandioux espéraient rebondir face à un concurrent direct dans la course à la montée. Dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, les Vertes ont arraché un précieux succès (1-2) grâce à un but contre son camp dans les dernières minutes. Une victoire au bout du suspense qui permet à l’ASSE de prendre la tête de la Seconde Ligue avec onze points, profitant du match nul concédé par Lille.

L’AS Cannes abordait cette rencontre à la quatrième place du classement, avec huit points en cinq journées. Promues cette saison, les joueuses de Steven Paulle avaient connu un début d’exercice contrasté. Après un nul à Nice (1-1), les Cannoises avaient largement dominé Grenoble (5-1), portées notamment par un triplé de Lynda Bendris. Une belle performance suivie d’une lourde défaite sur la pelouse de Roubaix-Wervicq (5-1). Depuis, les Azuréennes avaient retrouvé davantage de solidité. Victorieuses de Thonon Évian (1-0), elles restaient sur un match nul face au Mans (0-0). Avec seulement un but encaissé lors de leurs deux dernières rencontres de championnat, les Cannoises espéraient confirmer leur bonne dynamique face aux Stéphanoises.

De son côté, l’ASSE retrouvait le championnat après une semaine mouvementée. Après deux nuls frustrants contre Thonon Évian et Le Mans (1-1), les Vertes avaient lancé leur saison avec un large succès à Bourges (0-3). Elles avaient ensuite confirmé leur montée en puissance en dominant le FC Metz (2-0). Deux victoires accompagnées d’autant de rencontres sans encaisser le moindre but en championnat. Mais mercredi, les joueuses de Yannick Chandioux avaient subi leur premier revers officiel face au Mans (0-2), en Coupe LFFP. Une défaite accompagnée de plusieurs incertitudes physiques dans l’effectif, notamment en défense centrale. Face à Cannes, les Amazones espéraient donc retrouver le chemin de la victoire et profiter du faux pas de Lille pour prendre les commandes du championnat.

Le XI des Vertes

XI de départ : Viñoly – Sierra – Blanchard – Kack – Belhout-Achi – Bataillard – Mansuy – Corboz – Hlushchenko – Chamsoudine – Cambot (c).

Après avoir largement fait tourner son effectif face au Mans en Coupe LFFP, Yannick Chandioux revient à une composition plus habituelle. Ithaisa Viñoly retrouve sa place dans les cages, elle qui reste sur trois rencontres sans encaisser le moindre but. Malgré les incertitudes physiques de la semaine, la défense habituelle en championnat est reconduite, avec notamment Mathilde Kack et Louna Belhout-Achi. Au milieu, Faustine Bataillard et Héloïse Mansuy forment un double pivot dans un système en 4-2-3-1. Rachel Corboz évolue un cran plus haut, en position de meneuse de jeu. Enfin, Sarah Cambot retrouve la pointe de l’attaque et le brassard de capitaine. Un onze qui doit permettre aux Vertes de poursuivre leur invincibilité en championnat.

Le vent perturbe les débats, les occasions se font attendre

Coup d’envoi à Cannes ! Dans des conditions de jeu compliquées, les deux formations peinent à développer leur football. Entre une pelouse difficile et de fortes rafales de vent, les occasions se font rares. Les Stéphanoises tentent de trouver des solutions, mais ne parviennent pas à véritablement inquiéter la défense cannoise. De leur côté, les Azuréennes ne se montrent pas plus dangereuses. Le ballon circule difficilement et les deux équipes peinent à imposer leur rythme.

Les joueuses regagnent ainsi les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Une première période fermée, marquée par le manque d’occasions et les conditions météorologiques. Tout reste à faire pour les Vertes, qui disposent encore de 45 minutes pour tenter de faire la différence.

Les Amazones arrachent la victoire au bout du suspense !

De retour des vestiaires, les Stéphanoises tentent de hausser le rythme pour faire la différence. Les Vertes poussent davantage, mais les conditions météorologiques compliquent toujours autant les débats. Le vent perturbe la trajectoire du ballon et rend les offensives difficiles à construire. Malgré leurs efforts, les joueuses de Yannick Chandioux peinent encore à se montrer dangereuses à l’approche de l’heure de jeu (60e).

Face à ces difficultés, le technicien stéphanois décide d’apporter du sang neuf. Il procède à un triple changement avec les entrées de Dona Scannapieco, Tyler Isgrig et Roxane Couasnon. Hanna’a Chamsoudine, Inna Hlushchenko et Pauline Sierra quittent la pelouse (66e). Quelques minutes plus tard, les Vertes passent tout près de l’ouverture du score ! Sur un corner direct, Rachel Corboz voit sa tentative heurter le poteau (70e) !

Mais les efforts stéphanois finissent par payer ! Bien trouvée par Faustine Bataillard au second poteau, Louna Belhout-Achi surgit et trouve le chemin des filets (0-1, 72e) ! Les Amazones prennent enfin l’avantage après une rencontre jusque-là particulièrement fermée. Un but précieux qui permet alors aux Vertes d’entrevoir une victoire synonyme de première place en Seconde Ligue.

Malheureusement, cet avantage ne dure pas longtemps. À dix minutes du terme, Baptysia Doisy parvient à égaliser pour Cannes (1-1, 80e). Un véritable coup dur pour les Stéphanoises, qui pensaient avoir fait le plus difficile. Yannick Chandioux tente alors un dernier ajustement offensif. Rachel Corboz cède sa place à Jana Žufánková (85e). L’ASSE dispose encore de quelques minutes pour tenter d’arracher les trois points.

Et les Vertes finissent par reprendre l’avantage dans les derniers instants ! Sur un corner stéphanois, les Amazones profitent d’un but contre son camp cannois pour repasser devant (1-2, 90e) ! Un retournement de situation qui permet à l’ASSE de reprendre les commandes de cette rencontre au meilleur moment. Après avoir été rejointes dix minutes plus tôt, les joueuses de Yannick Chandioux trouvent les ressources pour faire la différence.

Les Stéphanoises s’imposent finalement (1-2) au terme d’une rencontre particulièrement disputée et largement perturbée par les conditions météorologiques. Un succès arraché dans les dernières minutes qui permet aux Vertes de préserver leur invincibilité en championnat. Mieux encore, l’ASSE profite du match nul de Lille pour prendre la tête de la Seconde Ligue avec onze points ! Une belle opération pour les Amazones, qui repartent de Cannes avec trois points précieux dans la course à la montée.

Auxerre, prochain défi pour les nouvelles leaders !

Après cette victoire arrachée à Cannes (1-2), les Vertes retrouveront leur public dès dimanche 1er novembre à 15h, avec la réception de l’AJ Auxerre au stade Salif-Keita. Désormais leaders de Seconde Ligue avec onze points en cinq rencontres, les Stéphanoises profitent du match nul de Lille pour prendre les commandes du championnat. Toujours invaincues, elles enchaînent une troisième victoire consécutive en Seconde Ligue. De leur côté, les Bourguignonnes occupaient la septième place avant cette sixième journée, avec six points en cinq rencontres. Après deux succès contre Nice (2-0) et Grenoble (2-3), elles avaient marqué le pas face à Roubaix-Wervicq (0-1), puis Thonon Évian (1-0). Les Auxerroises avaient néanmoins retrouvé le sourire mercredi en Coupe LFFP, avec un large succès face à Nice (5-1). Pour les joueuses de Yannick Chandioux, cette réception sera l’occasion de défendre leur première place et de prolonger leur belle dynamique. Un nouveau rendez-vous important dans la course à la remontée en Première Ligue.