L’ASSE retrouvait le Stade Geoffroy-Guichard avant la trêve internationale. Après la déroute à Guingamp, une réaction était attendue face au Stade Lavallois lors de cette douzième journée. Résumé de la rencontre.

Les joueurs d’Ian Cathro n’avaient jamais montré pareil visage avant cette onzième journée. Battue sèchement (3-0) à Guingamp, l’ASSE n’a jamais existé dans la rencontre. L’heure était désormais à la réaction face à Laval.

XI de départ : Ndiaye – Ferreira, Pedro, Le Cardinal, Old – Csongvai, Bernauer – Breum, Cardona, Ballo, Boakye.

Temps additionnel gagnant pour l’ASSE

En première période, l’AS Saint-Étienne prend progressivement le dessus sur Laval en se procurant plusieurs occasions dangereuses. À la 34e minute, Augustine Boakye oblige Maxime Hautbois à réaliser une belle intervention sur une frappe croisée du pied droit, après une mauvaise relance lavalloise. Trois minutes plus tard, Irvin Cardona passe tout près de trouver le cadre en tentant une frappe enroulée vers la lucarne opposée, mais son ballon termine juste au-dessus de la transversale.

Les Verts continuent de pousser et se montrent encore dangereux sur corner. À la 45e minute, Julien Le Cardinal, parfaitement démarqué dans la surface, reprend le ballon de la tête, mais trouve malheureusement la transversale de Maxime Hautbois.

Cette domination stéphanoise finit par être récompensée dans le temps additionnel. Après une récupération dans leur camp, Maxime Bernauer lance Jakob Breum, qui décale parfaitement Irvin Cardona sur le côté droit de la surface. L’attaquant stéphanois croise sa frappe à ras de terre et trompe le gardien lavallois.

À la mi-temps, l’ASSE mène logiquement 1-0 face à Laval grâce à Irvin Cardona !

⚽️ La connexion Breum – Cardona c’est très fort, 6e passe dé pour le premier, 6e but pour le second. #ASSELAVAL 💚 1-0 🟠

https://t.co/FOVFnTTdNK — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) November 7, 2026

Gestion durant le second acte

L’AS Saint-Étienne démarre parfaitement la seconde période et creuse rapidement l’écart face à Laval. Dès la 50e minute, les Verts inscrivent un deuxième but grâce à une attaque rapide parfaitement menée sur le côté droit. Irvin Cardona, déjà buteur avant la pause, déborde et adresse un excellent centre vers le second poteau. Jakob Breum, bien placé, surgit et conclut de la tête à bout portant devant Esteban Mouton. L’ASSE fait le break et mène désormais 2-0.

⚽️ Je vais me répéter mais la connexion Breum – Cardona je préfère en rire. Le Maltais cette fois-ci passeur pour le Danois. #ASSELAVAL 💚 2-0 🟠

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Les Stéphanois continuent de se procurer des occasions et passent tout près d’alourdir le score à la 74e minute. Sur une belle combinaison à trois entre Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et Mahmoud Jaber, ce dernier déclenche une frappe du pied droit dans la surface. Mais Maxime Hautbois réalise une superbe parade sur sa droite et empêche les Verts de marquer une troisième fois.

Cinq minutes plus tard, Zuriko Davitashvili bénéficie d’une nouvelle opportunité après avoir été lancé dans la profondeur. Seul face au but, l’attaquant géorgien manque toutefois de précision et croise trop sa frappe, qui passe au ras du poteau gauche. El Jamali sera également l’auteur d’une occasion immanquable.

L’ASSE maîtrise son sujet et conserve son avantage de deux buts face aux Lavallois.