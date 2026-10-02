Le FC Sion s’est lourdement incliné 5-1 face à l’ASSE ce vendredi à L’Étrat. Mais quelle équipe suisse Didier Tholot avait-il envoyée dans la Loire ? La comparaison avec le onze aligné quelques jours plus tôt contre le FC Zurich permet d’y voir plus clair.

Le score est sans appel. L’ASSE a dominé le FC Sion 5-1 ce vendredi matin à L’Étrat, dans une rencontre amicale disputée pendant la trêve internationale. Les Verts menaient déjà 4-1 à la pause avant de creuser encore l’écart en fin de rencontre.

Mais une question mérite d’être posée : le FC Sion avait-il envoyé son équipe type face aux Stéphanois ? Pour le savoir, il suffit de comparer le onze de départ avec celui aligné le 18 septembre dernier contre le FC Zurich en championnat.

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Et la réponse est assez claire.

ASSE-Sion : seulement six titulaires communs avec Zurich

Face au FC Zurich, Sion avait débuté avec Anthony Racioppi dans les buts. Devant lui figuraient Lavanchy, Sow, Kronig et Hefti. Sylla, Kabacalman et Costa formaient l’entrejeu, tandis que Chouaref, Boteli et Lukembila composaient le secteur offensif. Le match s’était terminé sur un nul 1-1.

À L’Étrat, la composition était sensiblement différente. Francesco Ruberto gardait les buts. La défense était composée de Cipriano, Kronig, Sow et Lavanchy. Au milieu, Costa et Kabacalman étaient accompagnés de plusieurs profils offensifs. Surdez, Berdayes, Nivokazi et Lukembila figuraient notamment dans le onze.

La comparaison donne donc un premier enseignement : six joueurs seulement étaient titulaires lors des deux rencontres.

Il s’agit de Lavanchy, Sow, Kronig, Costa, Kabacalman et Lukembila.

Cinq changements ont donc été effectués dans le onze de départ. Racioppi a laissé sa place à Ruberto. Hefti a été remplacé par Cipriano. Sylla n’a pas débuté. Chouaref et Boteli étaient également absents du onze. À leur place, Surdez, Berdayes et Nivokazi ont notamment été lancés.

Ce n’est donc pas exactement le même Sion que celui qui avait tenu tête en infériorité numérique au FC Zurich quelques jours plus tôt. Comme l’ASSE, les suisses ont donc profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à d’autres joueurs.

Le banc confirme une large revue d’effectif

La différence apparaît également lorsqu’on regarde les remplaçants.

Face à l’ASSE, le banc présenté comprenait notamment Kololli, Hefti, Sylla, Kessler, Villa et Caillet. Un détail intéressant puisque deux joueurs titulaires contre Zurich, Hefti et Sylla (expulsé contre Zurich), se retrouvaient cette fois sur le banc.

La situation de Sion doit toutefois être replacée dans son contexte. Le club valaisan sort d’une période internationale et avait déjà profité de son précédent match amical contre le Stade Lausanne Ouchy pour effectuer une large revue d’effectif. Lors de cette rencontre, Didier Tholot avait notamment utilisé Ruberto, Kessler, Villa, Cipriano, Sylla, Surdez, Berdayes et Nivokazi.

Autrement dit, le déplacement à L’Étrat s’inscrivait clairement dans une logique de gestion de groupe.

Cela ne signifie pas pour autant que l’ASSE a affronté une équipe composée uniquement de jeunes ou de remplaçants. Plusieurs joueurs importants étaient bien présents. Lavanchy, Sow, Kronig, Costa, Kabacalman et Lukembila avaient tous débuté contre Zurich et étaient encore titulaires face aux Verts.

Mais le onze aligné dans la Loire était bel et bien différent de celui utilisé en championnat.

La nuance est importante pour analyser le 5-1. Le FC Sion reste néanmoins une équipe compétitive : après neuf journées de Super League, les Valaisans occupent la troisième place du championnat suisse avec 19 points.

Le 5-1 des Verts doit donc être lu avec ce contexte en tête.