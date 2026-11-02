Lucas Calodat a bien failli arrêter le football après son départ de l’ASSE. Formé à Saint-Étienne, le latéral a pourtant connu la Ligue 1 face au PSG de Lionel Messi. Mais la suite de son parcours l’a conduit jusqu’au National, avant une incroyable renaissance au Mans.

Lucas Calodat aurait pu ne jamais retrouver le monde professionnel. Après plusieurs années de formation à l’ASSE, le joueur avait pourtant touché du doigt son rêve. Le 28 novembre 2021, il entre en jeu face au Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard. Il découvre alors la Ligue 1 dans un contexte forcément particulier, face à une équipe parisienne emmenée notamment par Lionel Messi.

Quelques mois plus tard, Calodat signe son premier contrat professionnel avec les Verts. Mais son aventure stéphanoise prend rapidement fin. À l’issue de la saison 2022-2023, le club ne le conserve pas. Une déception pour le joueur, qui reconnaît lui-même ne pas avoir suffisamment saisi les opportunités qui se présentaient à lui.

Lucas Calodat a pensé arrêter après l’ASSE

La suite est beaucoup moins linéaire. Lucas Calodat rejoint Troyes avec un contrat amateur et évolue alors avec la réserve. Une situation difficile pour celui qui venait de connaître la Ligue 1 quelques mois auparavant.

Le joueur ne parvient pas à réellement relancer sa carrière. Les blessures ont également pesé dans son parcours. Avec le recul, Calodat porte d’ailleurs un regard lucide sur cette période. Il estime ne pas avoir eu sa chance à Saint-Étienne, tout en reconnaissant également « un manque de travail ».

Cette période de doute va jusqu’à lui faire envisager une décision radicale : arrêter le football.

Le contraste est saisissant. Quelques années seulement séparent son entrée en jeu contre le PSG de cette période où son avenir dans le football professionnel paraît très incertain. Son passage au Goal FC, en National, va finalement lui permettre de reprendre le fil de sa carrière.

Fabien Pujo, qui l’a entraîné au Goal FC, avait rapidement identifié son potentiel. « On récupère un joueur qui va à 35 km/h, une petite bombe technique », racontait-il. Mais le technicien avait également constaté que Calodat devait changer son approche du haut niveau.

L’ancien stéphanois retrouve finalement la Ligue 1

Début 2024, le latéral rejoint donc le Goal FC. Il retrouve le National et surtout un environnement qui lui permet de se relancer. Son passage dans le Rhône va jouer un rôle important dans sa prise de conscience.

Calodat comprend alors qu’il doit redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs. Son parcours prend une nouvelle direction lorsqu’il rejoint Le Mans. D’abord intégré au groupe sarthois, il va progressivement gagner la confiance de son club.

La saison 2025-2026 marque un tournant. Calodat dispute 32 rencontres de Ligue 2 avec Le Mans et participe pleinement à la montée du club. Les chiffres confirment cette renaissance : il a disputé 32 matches de championnat, pour deux buts et quatre passes décisives.

Surtout, celui qui avait envisagé de tout arrêter retrouve aujourd’hui la Ligue 1. Une situation qu’il savoure forcément. Et son regard sur le championnat a évolué. Il estime même que la Ligue 1 correspond davantage à ses qualités que la Ligue 2, qu’il juge plus tournée vers le combat.

Le témoignage de Fabien Pujo résume peut-être le mieux le chemin parcouru. Selon son ancien entraîneur, Calodat avait une certaine immaturité concernant les exigences du très haut niveau. Mais ses qualités étaient déjà évidentes : vitesse, technique et capacité à répéter les efforts.

Aujourd’hui, le joueur n’envisage plus de quitter le football. Bien au contraire. Son ambition est désormais de profiter pleinement de cette deuxième chance et, pourquoi pas, de poursuivre son aventure à l’étranger.

Le parcours de Lucas Calodat rappelle surtout une chose : une carrière peut basculer très vite. Formé à l’ASSE, lancé en Ligue 1 face au PSG de Messi, proche d’abandonner quelques mois plus tard, il est finalement redevenu professionnel. Et le plus étonnant est peut-être que son histoire ne fait que commencer.

Source : L’Équipe