L’ASSE s’est imposée 1-0 face au FC Nantes grâce à Augustine Boakye. Un scénario cruel pour les Canaris, qui ont craqué à la 90e minute. Après la rencontre, plusieurs joueurs nantais ont livré leur analyse et affiché leur frustration.

Le FC Nantes a longtemps résisté à l’ASSE. Les Canaris ont beaucoup défendu et ont également eu quelques opportunités pour faire la différence. Mais ils ont finalement été punis dans les dernières secondes par Augustine Boakye.

Une défaite forcément difficile à accepter pour les Nantais. Thomas Robinet, Johann Lepenant, Saïdou Sow et Balthazar Pierret ont tous reconnu les efforts réalisés par leur équipe. Mais tous ont également pointé les mêmes difficultés : le manque d’efficacité et de maîtrise avec le ballon.

ASSE-Nantes : Thomas Robinet frustré

Thomas Robinet a d’abord évoqué sa sortie sur blessure. L’attaquant nantais a expliqué que « l’ischio a lâché sur une extension ». Il ne savait toutefois pas encore quelle était la gravité de cette blessure.

« Je ne sais pas pour l’instant. J’espère que ce n’est pas trop grave. Je n’ai pas senti un gros, gros truc, mais j’ai senti quand même, donc on verra », a-t-il confié après la rencontre.

Sur le match, Robinet regrette surtout le manque de récompense pour les efforts réalisés par Nantes. Il estime que l’ASSE a eu le ballon sans pour autant se créer énormément d’occasions.

« Ils ont eu le ballon mais sans avoir énormément d’occasions. C’est très frustrant. On en a une ou deux aussi », a analysé le Nantais au micro de Ouest-France.

Le scénario rend évidemment la défaite encore plus difficile à digérer. Nantes a résisté pendant quasiment toute la rencontre avant de concéder le but décisif dans les dernières minutes.

« À la dernière minute, comme ça, c’est dur », reconnaît Robinet. Avant de rappeler une réalité implacable : « Au final, il y a zéro point et c’est ça qui compte. »

Le joueur nantais appelle désormais son équipe à poursuivre ses efforts malgré les résultats. « Il faut continuer de travailler tout simplement, même si ça fait plusieurs fois qu’on le dit », a-t-il ajouté.

L’ancien lyonnais Lepenant pointe le manque d’efficacité

Johann Lepenant a lui aussi insisté sur la frustration liée au scénario. « On est déçu, le scénario fait très mal car on prend ce but à la 90e minute », a expliqué le milieu nantais.

Pour autant, il estime que Nantes a affiché un visage intéressant à Geoffroy-Guichard. Les Canaris avaient notamment préparé leur système défensif durant la semaine.

« On a beaucoup travaillé cette semaine sur le système, la manière de défendre. On savait que ça allait être compliqué », a rappelé Lepenant.

Face à l’ASSE, le FC Nantes a donc beaucoup défendu. Une stratégie qui a longtemps fonctionné. « On a beaucoup défendu, beaucoup donné, toute l’équipe, les entrants aussi », souligne-t-il.

Mais le Nantais reconnaît également les limites de son équipe avec le ballon. « Il va aussi falloir avoir plus de maîtrise avec le ballon », estime-t-il.

L’efficacité offensive constitue également un véritable sujet de frustration. Nantes a eu des situations, mais n’a pas réussi à les convertir.

« On a deux grosses occasions, il faut que l’on soit plus efficace sinon ça va être compliqué à chaque match si on n’arrive pas à mettre un but », prévient Lepenant.

Le milieu s’interroge enfin sur la condition physique de son équipe dans les dernières minutes : « Peut-être qu’à la fin on a péché physiquement, je ne sais pas. »

Sow et Pierret veulent retenir le positif

Saïdou Sow préfère lui retenir les éléments encourageants malgré la défaite. Le défenseur assure que Nantes avait préparé cette rencontre avec sérieux.

« On avait beaucoup bossé sur Saint-Étienne avant », rappelle-t-il. Mais le scénario reste difficile à accepter : « C’est un peu dur car on a fait des bonnes choses mais on est tombé contre une équipe qui voulait absolument gagner. »

Sow veut néanmoins éviter de s’attarder sur cette défaite. « Il faut continuer, rester sur la continuité de ce match et ça va changer », assure-t-il.

Balthazar Pierret partage cette volonté de repartir rapidement de l’avant. Le milieu nantais estime que son équipe a pourtant répondu présente dans l’engagement.

« On a essayé de mettre les ingrédients, malheureusement, on prend un but à la dernière minute, ça fait mal forcément. Mentalement, c’est très dur », reconnaît-il.

Pierret insiste surtout sur la combativité affichée par les Canaris : « Franchement, on a essayé de mettre tous les ingrédients à commencer par de la combativité. »

Mais comme Lepenant, il reconnaît les lacunes nantaises dans les autres secteurs : « On a manqué d’efficacité, de maîtrise mais dans l’intensité, on était là, on s’est battu. »

C’est finalement ce constat qui ressort des différentes réactions nantaises. Le FC Nantes a résisté, beaucoup défendu et montré de la combativité. Mais face à une ASSE qui a poussé jusqu’au bout, les Canaris ont fini par céder.

Le but d’Augustine Boakye à la 90e minute a donc fait très mal. Et Nantes doit désormais rapidement tourner la page. « Maintenant, il va falloir se relever dès la semaine prochaine », a conclu Balthazar Pierret.