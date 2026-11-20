Prêté à Aubagne Bel Air la saison dernière, Enzo Mayilla avait réalisé un exercice prometteur en National (ancien nom de la Ligue 3). L’ancien attaquant de l’ASSE, auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 2025/2026, a finalement définitivement quitté les Verts cet été. Parti en Ligue 2 à Dunkerque, son début de saison s’est peu à peu compliqué.

Enzo Mayilla a définitivement quitté l’ASSE le 20 juillet dernier. Parti à l’USLD, le jeune attaquant de 20 ans a pour ambition de s’imposer dans le championnat de Ligue 2. Mais depuis le début de la saison, le jeune avant-centre peine à se faire une place dans le onze dunkerquois.

Un changement de coach bénéfique pour Enzo Mayilla ?

Le 29 octobre dernier, l’USLD a annoncé la fin de sa collaboration avec Albert Sánchez, qui a par la suite rejoint l’Espagne et Las Palmas. C’est donc son adjoint, Pierre Achille Webo, qui a depuis pris la suite.

Avec ces deux entraîneurs, Enzo Mayilla n’a pour l’instant pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu. Après avoir disputé les 7 premières rencontres, l’ancien de l’ASSE n’a plus pris part à la moindre minute… Sa dernière apparition remonte au 18 septembre dernier face à Pau. Au total, il ne cumule que 154 minutes de jeu, avec une seule titularisation face à Clermont, le 4 septembre dernier.

Des statistiques peu favorables à Enzo Mayilla

Avant d’affronter l’ASSE il y a quelques semaines, Enzo Mayilla nous confiait pourquoi il avait rejoint Dunkerque : « Après mon prêt à Aubagne, rejoindre Dunkerque était une suite logique pour continuer à progresser et avoir plus de temps de jeu. Je pense que parfois, il faut savoir prendre du recul et saisir les opportunités qui s’offrent à soi ».

Actuellement, comme nous avons pu le voir, son début de saison est compliqué et le changement d’entraîneur ne lui a pas encore été bénéfique. Si l’on se penche sur ses données statistiques, on remarque des éléments révélateurs.

Ses données Data’Scout le décrivent comme un attaquant pivot et de profondeur, mais il n’est classé respectivement qu’au 50e et 55e rang dans ces registres au sein de la Ligue 2. Avec une moyenne de 28 minutes par match joué, l’échantillon reste réduit, mais il dessine une tendance claire. Il n’affiche aucun but ni passe décisive, se situant au 46e centile sur le différentiel Buts – xG. Ses chiffres offensifs dans la surface et en percussion restent très bas : 39e centile pour les dribbles tentés, 35e pour les dribbles réussis, et seulement 5e centile pour les touches dans la surface et les duels offensifs disputés.

Un profil athlétique qui détonne malgré le manque d’efficacité

À l’inverse, les radars techniques et physiques mettent en lumière de véritables qualités athlétiques et de déplacement chez Enzo Mayilla :

Domination aérienne et repli : Il pointe au 96e centile pour les duels aériens disputés et au 86e centile sur les actions défensives, prouvant son engagement sans ballon.

Explosivité et courses : Il excelle dans les courses progressives (86e centile) et affiche des pointes physiques remarquables par rapport aux autres buteurs de Ligue 2, notamment sur le nombre de sprints (95e centile), la distance parcourue en sprint (93e centile) et la vitesse maximale (67e centile).

Axes de progression : L’outil identifie clairement ses manques actuels : une trop faible présence dans la zone de vérité (3e centile de tirs cadrés, 4e centile de tirs), peu de fautes subies (2e centile) et une faible volume de courses à haute intensité (11e centile)

Enzo Mayilla va-t-il bientôt pouvoir avoir sa chance ?

7e attaque du championnat Dunkerque espère encore s’améliorer dans ce domaine. Il faut dire que le départ de Thomas Robinet à Nantes a fait beaucoup de mal à l’USLD. L’an passé, le buteur avait inscrit 15 buts en Ligue 2. Cette saison, Egor Prutsev (3 buts) est pour le moment le meilleur buteur en compagnie de Souleymane Keita. (parler blessure, + Robinet…)

Arrivé cet été pour apporter de l’expérience, M’Baye Niang a dû céder sa place à la 17ème minute de jeu le week-end dernier en Coupe de France. En plus de l’élimination 3-0 face à Boulogne, les dunkerquois vont surveiller l’état de santé de leur joueur. Si Arthylio Nadé a pris sa place dans le onze de départ, Enzo Mayilla pourraît de nouveau bénéficier de temps de jeu.