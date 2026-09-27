Joueur de l’ASSE pendant six mois en 2014, Benoît Trémoulinas reste un amoureux des Girondins de Bordeaux. À la retraite et âgé de 40 ans, l’ancien latéral gauche pourrait rechausser les crampons pour venir en aide au club au Scapulaire.

À 40 ans, Benoît Trémoulinas n’a visiblement pas totalement raccroché les crampons. L’ancien latéral gauche de l’ASSE continue de se préparer physiquement avec un objectif en tête. En effet, l’ex des Girondins de Bordeaux, champion de France en 2009, se dit même prêt à reprendre du service si son club de cœur venait à faire appel à lui.

Trémoulinas prêt à aider Bordeaux

Interrogé récemment par Ici Gironde, l’ancien international français n’a laissé planer aucun doute sur son attachement aux Girondins. « Si on fait appel à moi, je serai là. Même s’il faut être bénévole du club, je serai bénévole », expliquait-il, avant d’aller encore plus loin : « Et s’il faut rechausser les crampons pour jouer en R1 ou R2, je le ferais aussi, avec grand plaisir, parce que les Girondins de Bordeaux, ça reste mon club de cœur. »

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Une déclaration qui prend une nouvelle dimension alors que Trémoulinas continue de s’entretenir dans l’hypothèse d’un retour sur les terrains. Sur Instagram, l’ancien Stéphanois a d’ailleurs publié une série de photos avec une légende explicite. « On poursuit le programme, étape par étape. On retrouve des sensations, on avance avec détermination sans oublier le plaisir », a-t-il écrit, concluant son message par un « la suite au prochain épisode » avec deux coeurs bleu et blanc.

12 matches mais un passage remarqué avec l’ASSE

Après avoir été formé à Bordeaux et s’y être imposé au plus haut niveau, Benoît Trémoulinas avait rejoint le Forez à l’été 2014. Son passage à l’ASSE aura toutefois été particulièrement court mais très intense. Arrivé pour renforcer le couloir gauche, le défenseur n’aura disputé que 12 rencontres sous le maillot Vert avant de poursuivre sa carrière en Espagne. Un passage du côté du FC Séville couronné de deux titres en Ligue Europa notamment.

À la retraite depuis 2017, Trémoulinas pourrait donc rechausser les crampons pour venir en aide aux Girondins de Bordeaux. Un potentiel retour dans un contexte bien différent que celui connu à l’époque par le latéral gauche. Le club au Scapulaire était alors un cador du football français. Il végète désormais en amateur, sans savoir dans quelle division il évoluera cette saison.