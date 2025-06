Après Maryne Gignoux, c’est au tour d’Alexane Gery, gardienne formée au club, de faire ses adieux à l’ASSE. Une page se tourne chez les Vertes.

L’annonce de la retraite de Maryne Gignoux, emblématique gardienne de l’AS Saint-Étienne Féminines, a marqué la fin de la saison. Lors du dernier match contre Guingamp, la joueuse est sortie sous les applaudissements du public. Elle a été remplacée dans les derniers instants par Emma Templier. Une manière symbolique de passer le relais.

Alexane Gery, une gardienne formée à l'ASSE

Le club du Forez va désormais devoir composer sans l’une de ses jeunes pousses. Alexane Gery, née en 2006, quitte l’ASSE après neuf années passées au sein du club. Arrivée dès l’âge de 10 ans, Alexane a gravi les échelons en évoluant dans toutes les équipes jeunes. Elle a ensuite intégré le groupe professionnel à plusieurs reprises. Cette saison, elle a été appelée plusieurs fois sur le banc de l’équipe première, notamment lors de la victoire en Coupe de France contre l’OM (2-1).

Une progression remarquable et des ambitions claires

En janvier 2023, Alexane Gery avait été convoquée pour un rassemblement de l’équipe de France U17 au CNF Clairefontaine, une étape importante dans sa jeune carrière. Sa passion pour le football est née très tôt. « Mon père Philippe entraînait au FCB l’équipe de mon frère, six ans de plus, je jouais aussi avec les garçons à l’école élémentaire publique et je me suis inscrite au FCB à 8 ans. À 10 ans, j’ai commencé à être gardienne et à 11 ans je suis partie à l’ASSE. », confiait-elle en 2021 dans une interview accordée au Progrès. Soutenue par ses proches et animée par l’envie de travailler un jour dans le sport la jeune Verte aura passé presque dix ans à l'ASSE. Son départ marque la fin d’un cycle, mais aussi le début d’un nouveau chapitre qu’elle espère riche en opportunités.