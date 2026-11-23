L’ASSE a signé une précieuse victoire (1-0) sur la pelouse de Reims grâce à Zuriko Davitashvili. Mais au-delà du résultat, un autre élément mérite l’attention : la présence de Kevin Pedro dans la charnière centrale stéphanoise. Le défenseur formé à l’ASSE affiche une statistique impressionnante.

Les Verts ont ramené trois points importants de leur déplacement en terres rémoises. Pour y parvenir, Ian Cathro a de nouveau fait confiance à Kevin Pedro et Julien Le Cardinal dans l’axe de la défense. Une association qui commence à prendre ses habitudes. Si le capitaine stéphanois a parfois manqué de justesse, son jeune partenaire a, lui, encore répondu présent.

Et les chiffres parlent pour Kevin Pedro. À chaque fois que le joueur formé à l’ASSE a été titularisé dans l’axe central cette saison, les Stéphanois ont terminé la rencontre sans encaisser le moindre but. Une série qui mérite d’être soulignée.

Kevin Pedro, cinq titularisations dans l’axe et cinq clean sheets

Kevin Pedro continue de marquer des points sous le maillot vert. Le défenseur stéphanois vient d’enchaîner une cinquième titularisation dans l’axe central. Et le constat est particulièrement intéressant : l’ASSE a signé cinq clean sheets en cinq rencontres avec lui dans cette position.

Une statistique qui ne doit évidemment pas tout au seul défenseur. La solidité collective, le travail du milieu de terrain et les performances du gardien jouent également un rôle essentiel. Mais cette régularité n’a rien d’anodin.

Face à Reims, Pedro a une nouvelle fois participé à une prestation défensive suffisamment solide pour permettre aux Verts de repartir avec les trois points. À ses côtés, Julien Le Cardinal a connu quelques approximations. Le capitaine devra notamment gommer ces petites erreurs pour offrir davantage de sérénité à l’arrière-garde stéphanoise.

Pour autant, Ian Cathro semble avoir trouvé une association sur laquelle il peut s’appuyer. Et Kevin Pedro continue de saisir les opportunités qui lui sont offertes.

ASSE : le choix de Chico Lamba devant Sohaib Nair interroge

L’autre enseignement de cette rencontre concerne la hiérarchie des défenseurs centraux. Ian Cathro a effectué un choix qui n’est pas passé inaperçu. Comme face à Laval, l’entraîneur stéphanois a décidé de faire entrer Chico Lamba à la place de Joao Ferreira. Il n’a donc pas privilégié Sohaib Nair, pourtant disponible sur le banc.

Ce choix est d’autant plus marquant que l’international algérien avait été l’un des hommes forts de ce début de saison. Ses prestations lui avaient permis de s’installer parmi les premières options défensives de l’effectif. Pourtant, Ian Cathro semble aujourd’hui lui préférer Chico Lamba.

Le technicien écossais envoie ainsi un signal à ses défenseurs. La concurrence est réelle et les statuts ne sont pas figés. Chico Lamba semble avoir gagné du terrain dans la hiérarchie aux yeux de son entraîneur. Ses dernières apparitions pourraient lui avoir permis de prendre l’avantage sur Sohaib Nair.

Pour l’ancien Guingampais, la situation est forcément moins confortable. Il devra retrouver du temps de jeu et convaincre son entraîneur qu’il mérite davantage. Reste à savoir si cette préférence de Ian Cathro s’inscrit dans une tendance durable ou répond simplement aux besoins du moment.

Sohaib Nair attendu contre Villefranche ?

Le calendrier pourrait rapidement offrir une occasion à l’ancien Guingampais. L’ASSE retrouvera la Coupe de France ce samedi à 19 heures, avec un déplacement face à Villefranche pour le compte du 8e tour.

Cette rencontre pourrait permettre à Ian Cathro de faire tourner son effectif. Certains joueurs moins utilisés pourraient ainsi bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Sohaib Nair fait naturellement partie des candidats à une titularisation.

Le technicien écossais devra gérer les organismes tout en gardant l’objectif de qualification en tête. Une équation qui pourrait lui permettre de donner du rythme à plusieurs éléments de son groupe.

En attendant, la situation de Kevin Pedro mérite toute l’attention. Avec cinq titularisations dans l’axe et autant de clean sheets, le jeune défenseur possède un argument de poids. De son côté, Sohaib Nair devra patienter et saisir sa chance lorsque celle-ci se présentera. La hiérarchie défensive stéphanoise est loin d’être figée.