L’ASSE se rend à Nice ce vendredi soir pour le compte de la 5ᵉ journée de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio était privé de plusieurs joueurs face à Lille vendredi. Augustine Boakye a d’ores et déjà repris l’entrainement collectif, mais plusieurs autres joueurs restent sur out pour l’heure. C’est notamment le cas d’Anthony Briançon. Un autre joueur qui devrait rester à l’infirmerie quelque temps.

L’ASSE compte encore des absences

Depuis le début de la préparation, Olivier Dall’Oglio et son staff ont dû faire avec plusieurs pépins. Aïmen Moueffek a manqué le début de saison suite à une blessure mi-juillet. Igor Miladinovic n’a toujours pas connu ses premières minutes. Le serbe est arrivé sans préparation. Cela l’a empêché de prétendre à une place dans le groupe. Le jeune milieu n’a pas été inscrit sur la feuille de match face à Lille malgré sa convocation.

Ben Old a dû déclarer forfait pour le déplacement à Brest avant la trêve. Le néo-zélandais a pu rejouer avec les Verts dès vendredi dernier. Yvann Maçon s’est sérieusement blessé au ménisque. L’ancien dunkerquois sera indisponible durant deux mois. Thomas Monconduit est également sur le carreau jusqu’à la trêve hivernale à minima. Le milieu stéphanois est touché à un tendon. Une blessure qui nécessite une opération. Ibrahima Wadji a également rechuté musculairement. Les 3 derniers cités se sont blessés durant la trêve.

Anthony Briançon opéré

Si Olivier Dall’Oglio a pu compter sur le retour d’Augustine Boakye à l’entraînement collectif, il ne retrouvera pas son ancien capitaine de sitôt. Anthony Briançon est touché au genou suite à un choc. Une blessure qui devrait l’éloigner quelque temps des terrains. L’ancien nîmois devrait se faire opérer du genou afin d’enlever plusieurs morceaux de cartilages actuellement gênant. Sur le départ cet été, Anthony Briançon est finalement resté dans le Forez. Il aura à cœur de se soigner pour revenir au plus vite. Alors qu’il soufflera sa 30ème bougie le 29 novembre, il reste de belles années au défenseur central de l’ASSE. Olivier Dall’Oglio devra composer sans son ancien capitaine et continuer à s’appuyer sur Yunis Abdelhamid, Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé.