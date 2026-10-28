L’ASSE attendait patiemment son tour. Les stéphanois vont faire leur entrée en Coupe de France dès le 7e tour. Ce mercredi se déroulait le tirage. Ce dernier a annoncé le 7e et 8e tour avec les entrées des clubs de Ligue 2. Voici le point complet.

Le tirage de la Coupe de France a livré son verdict. L’AS Saint-Étienne se déplacera sur la pelouse du GFA Rumilly-Vallières pour son entrée en lice. Les 18 clubs de Ligue 2 sont désormais fixés sur leur adversaire pour ce 7e tour, qui se disputera le 14 novembre.

Le tirage a réservé plusieurs affiches entre clubs de Ligue 2 et formations amateurs. L’ASSE devra notamment se méfier d’un GFA Rumilly-Vallières habitué aux parcours remarqués en Coupe de France. Les Verts connaissent donc leur premier rendez-vous dans cette nouvelle édition.

Coupe de France : toutes les affiches des clubs de Ligue 2

Les clubs de Ligue 2 sont les premiers à entrer dans le vif du sujet. Voici l’ensemble de leurs rencontres pour ce 7e tour :

GFA Rumilly-Vallières (N1) – AS Saint-Étienne (L2)

En Avant Saint-Renan (R1) – Stade Lavallois Mayenne FC (L2)

Lannion FC (N2) – EA Guingamp (L2)

SR Saint-Dié-des-Vosges Kellermann (R1) – FC Metz (L2)

CA Boulay (R1) – FC Sochaux-Montbéliard (L2)

US Tourcoing (R1) – Stade de Reims (L2)

Stade Béthune (R1) – AS Nancy Lorraine (L2)

AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2) – US Boulogne Côte d’Opale (L2)

USL Dunkerque (L2) – Quevilly Rouen Métropole (L3)

US Choisy-au-Bac (R2) – SM Caen Calvados BN (L3)

Paris 13 Atletico (L3) – Red Star FC (L2)

Dijon Football Côte d’Or (L2) – US Orléans Loiret Football (L3)

Chambéry Savoie Football (R1) – Grenoble Foot 38 (L2)

FC Balagne (N2) – Montpellier Hérault SC (L2)

FC Versailles 78 (L3) – Rodez AF (L2)

FC Lourdes XI (R1) – Pau FC (L2)

Stade Châteaubourg (R1) – FC Nantes (L2)

Fontenay Vendée Football (N2) – Clermont Foot (L2)

FC Cournon-d’Auvergne (R2) – FC Annecy (L2)

Plusieurs formations professionnelles devront donc voyager chez des équipes évoluant à plusieurs niveaux en dessous.

AS Saint-Étienne : un déplacement à Rumilly-Vallières

Pour l’AS Saint-Étienne, le tirage a donc désigné le GFA Rumilly-Vallières. Une affiche forcément particulière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le club haut-savoyard évolue en National 1 et a déjà montré qu’il pouvait jouer les trouble-fêtes dans cette compétition. La formation de Rumilly-Vallières s’est notamment qualifiée pour le 7e tour après avoir éliminé le FC du Foron aux tirs au but lors du tour précédent.

Les Verts devront donc prendre cette rencontre au sérieux. Comme toujours en Coupe de France, le statut de favori ne garantit rien. L’écart de niveau devra être confirmé sur le terrain.

Le calendrier laisse désormais place à ce rendez-vous du 7e tour, programmé le samedi 14 novembre 2026.

Le tirage complet du groupe A

GSI Pontivy (N1) – TA Rennes (N2)

CO Saint-Brieuc Sportif Ploufragan (R1) – FC Rouen 1899 (L3)

En Avant Saint-Renan (R1) – Stade Lavallois Mayenne FC (L2)

Lannion FC (N2) – EA Guingamp (L2)

AS Vitré (N2) – La Saint-Pierre de Milizac (N2)

Stade Pontivyen (R1) – Stade Plabennecois (R1)

FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) – US Concarneau (L3)

US Perros-Guirrec Louannec (R3) – Vannes OC (N2)

Le tirage complet du groupe B

ESAP Metz Borny (R3) – US Reipertswiller (R1)

CSO Amnéville-les-Thermes (R1) – AS Sundhoffen (R1)

ASL Kœtzingue (R1) – ASC Biesheim (N1)

Racing Besançon (N2) – APM Metz FC (N2)

AS Talange (R2) – AS Baume-les-Dames (R2)

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 (R1) – US Oberlauterbach (R2)

SR Saint-Dié-des-Vosges Kellermann (R1) – FC Metz (L2)

CA Boulay (R1) – FC Sochaux Montbéliard (L2)

AS Montigny-lès-Metz (R3) – CA Pontarlier (N2)

FC Vesoul (N2) – FC Fleury-Mérogis 91 (L3)

Le tirage complet du groupe C

US Vandœuvre-lès-Nancy (R2) – SAS Épinal (N1)

OM Cambrai Amérique (R3) – Amiens SCF (L3)

Iris Club Croix Football (N2) – ES Thaon-les-Vosges (N2)

AS Violaines (D2) – US Vermelles (R3)

US Chauny (R3) – US Le Pays-du-Valois (N1)

FCF La Neuvillette Jamin Reims (R1) – Valenciennes FC (L3)

US Tourcoing (R1) – Stade de Reims (L2)

Olympique Marcq-en-Barœul (R1) – Olympique Charleville Prix-lès-Mézières (N2)

Stade Béthune (R1) – AS Nancy Lorraine (L2)

ASP Nesle (R3) – AS Furiani Agliani (N1)

Le tirage complet du groupe D

AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2) – US Boulogne Côte d’Opale (L2)

AS Verson (R3) – RC Calais (R1)

Stade Sotteville-lès-Rouen (R1) – US Football Fécamp (R2)

USL Dunkerque (L2) – Quevilly Rouen Métropole (L3)

ASPTT Caen (N2) – FC Chambly Oise (N1)

ACF Le Touquet (R1) – US Avranches Mont Saint-Michel (N1)

ES Trappes (R2) ou Racing Club de France Football (N1) – FC Saint-Martin-lez-Tatinghem (R3)

US Montreuil-sur-Mer (R2) – Loon-Plage FC (R1)

US Pays de Saint-Omer (R1) – AF Vire (N2)

US Choisy-au-Bac (R2) – SM Caen Calvados BN (L3)

Le tirage complet du groupe E

Val Yerres Crosne AF (R2) – Union Cosne-sur-Loire Sports Football (R1)

CS Sedan Ardennes (R1) – Bourges FC (N1)

Paris 13 Atletico (L3) – Red Star FC (L2)

Tremblay-en-France FC (R2) – Maisons-Alfort FC (R3)

Dijon Football Côte d’Or (L2) – US Orléans Loiret Football (L3)

SC Massay (R3) – FC Montlouis-sur-Loire (N1)

AS Chatou (R1) – CO Les Ulis (R1)

AS Contres (R2) – ESA Linas Montlhéry (N2)

USM Senlis (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1)

ASPTT Dijon (N2) – Is Selongey Football (N2)

Le tirage complet du groupe F

Chambéry Savoie Football (R1) – Grenoble Foot 38 (L2)

AC Seyssinet-Pariset (R1) – Nîmes Olympique (N1)

FC Claira Saint-Laurent-de-la-Salanque (R2) – AS Puissalicon Magalas (R3)

Espoir de la Vallée (R2) ou ES Le Grau-du-Roi (R1) – Riviera FC (N2)

FC Balagne (N2) – Montpellier Hérault SC (L2)

Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Entente Crest Aouste (R1)

Montpellier Atlas Paillade (N2) – AS Cannes (L3)

Le Puy-en-Velay FC (L3) – Diables Noirs de Combani (Mayotte)

Rhône Crussol Foot 07 (R2) – Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)

US Marseille Endoume Catalans (R1) – SC Toulon (N1)

Le tirage complet du groupe G

FC Versailles 78 (L3) – Rodez AF (L2)

FC 2 Rives 82 Golfech (R1) – Trélissac Antonne Périgord FC (N2)

RC Chambéry (R2) – Union Saint-Florent Chamois Niort (R2)

ES Boulazac (R1) – Les Genêts d’Anglet Foot (N2)

Balma SC (R1) – US Castanet-Tolosan (N2)

FC Lourdes XI (R1) – Pau FC (L2)

SAG Cestas (N2) – Aviron Bayonnais FC (N1)

ESA Brive (R1) – Angoulême Charente FC (N1)

Rochefort FC (R2) – La Juventus de Papus Toulouse (R2)

Stade Bordelais Football (R1) – AS Mazères Uzos Rontignon (R1)

Le tirage complet du groupe H

Stade Châteaubourg (R1) – FC Nantes (L2)

Saint-André Saint-Macaire FC (R2) – FC Nueillaubiers (R1)

FC Bressuire (R1) – FC Challans 85 (N2)

Saint-Sébastien-sur-Loire FC (R1) – US La Baule Pouliguen (R1)

Fontenay Vendée Football (N2) – Clermont Foot (L2)

CPB Bréquigny Rennes (R1) – Montluçon Football (R1)

US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) – Vendée FC La Roche-sur-Yon (L3)

Voltigeurs Châteaubriant (N1) – Horizon Patho (Nouvelle-Calédonie)

Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) – USSA Vertou (N2)

ES Buxerolles (R1) – Sablé-sur-Sarthe FC (N2)

Le tirage complet du groupe I

GFA Rumilly Vallières (N1) – AS Saint-Etienne (L2)

US Cheminots de Paray-le-Monial Foot (R2) – FC Villefranche Beaujolais (L3)

FC Riom (R2) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1)

FC Chalon-sur-Saône (N2) – Hauts Lyonnais (N1)

Lyon La Duchère (N1) – US Feurs (N2)

FCO Firminy Instersport (R1) – FC Annecy (L2)

ES Veauche (R3) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R3)

FC Cournon-d’Auvergne (R2) – Chassieu Décines FC (R1)

SO Pont-de-Chéruy Chavanoz (R2) – Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3)

AS Tefana (Tahiti) – US Thionville Lusitanos (L3)

Le tirage est désormais connu dans son intégralité. Pour l’ASSE, le rendez-vous est fixé à Rumilly-Vallières. Les Verts devront assumer leur statut pour poursuivre leur route dans une Coupe de France qui réserve, comme chaque année, son lot de pièges. Le 7e tour se disputera le 14-15 novembre 2026, avant le 8e tour programmé deux semaines plus tard (28-29 novembre 2026).