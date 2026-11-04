Passé par l’ASSE avant de réaliser une immense carrière au Bayern Munich et en équipe de France, Willy Sagnol n’a pas oublié ses débuts difficiles dans le Forez. Invité dsur le plateau de « Passage à l’acte », l’ancien défenseur stéphanois est revenu sur un épisode marquant de son adolescence : à 13 ans, on lui avait expliqué à Saint-Étienne qu’il était trop petit pour réussir dans le football. Un jugement qui a profondément influencé sa manière de travailler et de construire sa carrière.

Avant de devenir l’un des meilleurs latéraux droits français de sa génération, Willy Sagnol a dû surmonter plusieurs obstacles. Formé à l’AS Saint-Étienne, le natif de Haute-Loire a notamment été confronté très jeune aux doutes concernant ses qualités physiques.

Dans un long entretien accordé à « Passage à l’acte », l’ancien international français a accepté de revenir sur les moments qui ont façonné son parcours. Et l’un des plus importants remonte à son adolescence stéphanoise.

ASSE : à 13 ans, Willy Sagnol jugé trop petit pour réussir

Au cours de l’entretien, son interlocutrice rappelle qu’à 13 ans, le jeune Willy Sagnol avait entendu à Saint-Étienne qu’il ne possédait pas le gabarit nécessaire pour faire carrière dans le football.

Une remarque difficile à accepter pour un adolescent qui consacrait déjà sa vie au ballon rond.

« Quand on a 13 ans, c’est dur à entendre parce qu’on n’est pas préparé au monde adulte. D’habitude, on est dans le cocon de la maison, avec des parents très bienveillants, qui sont toujours là pour nous. Donc ça peut être un peu brutal. »

Sur le moment, la réaction du futur international français a été celle de nombreux jeunes confrontés à un jugement négatif.

« À 13 ans, je crois que tout réflexe humain, quand on vous dit ça, déjà, vous êtes en colère, mais pas en colère contre la personne qui vous le dit. Vous êtes en colère contre le monde. »

Mais plutôt que de rester enfermé dans cette frustration, Willy Sagnol a changé son approche.

« Je peux peut-être réfléchir plus vite, penser plus vite, agir plus vite »

Face aux doutes concernant ses capacités physiques, le futur défenseur du Bayern Munich a choisi de développer d’autres qualités.

« Au bout d’un moment, soit vous vous dites : le problème vient peut-être de moi. À ce moment-là, vous essayez de travailler différemment, faire les choses de manière différente. »

Willy Sagnol raconte alors le raisonnement qui a orienté la suite de sa formation.

« Je suis peut-être moins costaud que les autres, je cours peut-être moins vite, mais par contre, si je travaille bien, je peux peut-être réfléchir plus vite, je peux peut-être penser plus vite, agir plus vite. »

Une réflexion déterminante pour le jeune joueur de l’ASSE.

« C’est ce qui m’a aussi caractérisé dans ma carrière, ça a été ça, de travailler sur la lecture du football plutôt que de travailler sur mon volume de muscles ou mon chrono au 100 mètres, par exemple. »

Avec le recul, cette expérience apparaît comme un moment fondateur. Plutôt que de chercher à compenser uniquement ses limites physiques, Sagnol a construit une partie de son jeu autour de l’anticipation, de l’intelligence tactique et de la rapidité de décision.

De Saint-Étienne au Bayern Munich : la revanche de Sagnol

La suite de sa carrière donnera une dimension particulière à cet épisode. Après ses débuts professionnels sous le maillot de l’ASSE, Willy Sagnol rejoindra l’AS Monaco, puis le Bayern Munich, où il remportera notamment la Ligue des champions en 2001.

International français, il disputera également la finale de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus.

Un parcours plus que remarquable pour celui dont le potentiel avait été remis en question à l’adolescence.

Mais Sagnol ne nourrit aujourd’hui aucune rancœur envers les personnes qui ont douté de lui.

« Même les personnages que je n’ai pas aimés, qui m’ont peut-être mis des bâtons dans les roues aussi à un moment donné […] même ces gens-là, je les remercie. »

« Quand on ne vous souhaite pas de réussir, quelque part aussi, ça vous pousse à travailler encore plus, ou changer, ou à vous dépasser. »

Willy Sagnol : « Le foot, c’est une école de vie »

Désormais ex-sélectionneur de la Géorgie, l’ancien Stéphanois conserve une philosophie directement liée à son parcours de joueur.

Pour lui, le football impose une remise en question permanente. Une exigence qu’il a découverte très jeune et qui continue de guider son travail d’entraîneur.

« Pour moi, le foot, c’est une école de vie parce que si vous, vous n’avancez pas, les autres avancent et vous restez derrière. »

Willy Sagnol insiste sur l’importance du travail, bien au-delà des discours sur la victoire.

« La gagne, c’est pas des mots. La gagne, c’est un état d’esprit et surtout, c’est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. »

Un message qui résonne lorsqu’on connaît son histoire. À 13 ans, certains doutaient de sa capacité à réussir dans le football pro. Quelques années plus tard, le jeune joueur formé à Saint-Étienne allait s’imposer au plus haut niveau européen.

Et près de trois décennies après ses débuts chez les professionnels, Willy Sagnol n’a manifestement rien oublié de cette première leçon reçue dans le Forez.